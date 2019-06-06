5歲童腦癌開刀後不言語 治療後恢復往日活潑

2019-06-06 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



5歲男童「浩浩」（化名）去年出現發燒、嘔吐、步態不穩、嗜睡約2周，就診發現小腦長了髓母細胞瘤，開刀後，不會說話、動作遲鈍，家屬擔心浩浩從此長期臥床、喪失語言能力，經台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮向家屬解釋這是「後顱窩症候群」表現，浩浩一年來接受復健，也完成放療、化療，如今恢復往日活潑好動的模樣，今天還高唱「好想你」，並且跳舞展才藝。

醫師黃芳亮說，文獻上指出後顱窩腫瘤的初步治療後約有8%到31%病人會出現後顱窩症候群，與腫瘤侵犯和黏附腦幹、有鈣化而較硬、於中線位置等因素有關，症狀包含言語喪失或變少、視力障礙、情緒改變，吞嚥受損，以及運動缺陷。台中榮總兒童血液腫瘤科收治數例後顱窩症候群患者，經過物理、職能及語言復健後，約1到3個月逐漸恢復，預後很好。

浩浩阿嬤說，孫子因為2周發燒、嘔吐、嗜睡，就醫檢查出腦瘤，轉院到台中榮總，由兒童神經外科醫師周育誠手術，確診罹患髓母細胞瘤，孫子開刀後住入加護病房，家人每天都利用三個探病時間放浩浩最愛聽的音樂，一直到浩浩睜開了眼睛、拔掉了呼吸器、兩眼都睜開了、手也可以揮動。