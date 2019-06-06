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藍營指前朝綠能生態園區有弊？前團隊：司法會還公道

2019-06-06 15:28聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市前市長林佳龍任內，市府花近一億元採購97萬個生廚餘回收桶，並同步推動ROT案在外埔興建綠能生態園區。市議員陳政顯、張瀞分、李榮鴻、黃健豪、張廖乃綸、李中、楊正中、吳瓊華等人在議會市政總質詢中抨擊前任市府，指生廚餘回收桶採購案疑有弊端，綠能生態園區7月即將營運，議員則認為這項ROT案問題多。環保局目前在司法程序中，靜待調查結果。

對此台中市前環保局長白智榮表示，有關生廚餘回收桶採購案，該案已進入司法程序，他相信司法會還給環保局同仁一個公道。

市議員黃健豪說，綠能生態園區生廚餘進場82噸，出場卻有92噸的灰渣和渣液，需要市府善後處理的廢棄物反而更多，如果加上運輸、處理成本，不只所發的電單價相當高昂，恐怕也沒有真的節省到能源，甚至浪費更多能源。

議員張瀞分表示，業者說要利用稻稈發電，但市府要幫忙收購稻稈，每噸收購費1000元，另外還要捆包費1600元，加起來要2600元，但賣給廠商1000元，此外，廠商處理生廚餘後的灰渣和渣液還要市府幫忙處理，運輸、營運成本都由市府支付，中央還要分年給廠商5億元的補助款，廠商穩賺不賠「天底下有這麼好的生意？」

陳政顯說，前市長林佳龍宣稱外埔綠能源區可處理全市生廚餘，但國民黨議員日前到現場勘查，發現根本是「大騙局」台中一天生廚餘產出量達200噸，但園區運轉後一年的生廚餘處理量只有3萬公噸，平均每天最大處理量80噸，實際處理量可能只有60多噸，換言之，大半的民眾用廚餘桶都是沒用的。

白智榮指出，台中市每年大約有5萬公噸的生廚餘進焚化爐焚燒，以每公噸處理費用約2000元計算，每年處理費大約就要1億元。而外埔綠能廠每公噸處理費1000元，未來全量運轉下，每年可處理約5萬公噸，如能落實將生廚餘回收再利用，每年將可節省約5000萬元生廚餘處理費，還能增加焚化爐其他垃圾處理量，解決困境。

白智榮說，氣化發電系統每年可處理稻桿及農業果樹廢樹枝約5萬公噸。白智榮表示，若能落實生廚餘處理能量，也可解決焚化爐垃圾處理量不足、農業廢棄物露天燃燒污問題，並能綠能發電，創造環保、農民、經濟發展多贏

議員們強調，雖然相關的標案都是前朝所執行，但現任市長盧秀燕及現在的市府應該好好清查，給市民一個交代。市政府大費周章採購廚餘桶，但又不能全數處理生廚餘，環保局還得忙回收，議員們認為很離譜！

白智榮強調，市府與民代應更積極重視台中市的垃圾處理量，過去針對外埔綠能生態園區作為全國首座生質能源廠，就是盼透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電雙核心綠能技術，能將生廚餘及稻桿、廢木等加以利用，落實循環經濟的理念，也因此獲得環保署肯定與經費補助。

前市府團隊也強調，市府應積極面對外埔綠能園區運作及家戶廚餘回收宣導，正視源頭減量與增加垃圾處理量將爆發垃圾山危機。

市府環保局表示，綠圓寶生廚餘桶採購標案及未能配合園區運轉期程，目前司法檢調中，市府會全力配合並尊重調查結果。另提升相關人員提升採購觀念，讓標案成品符合民眾使用習慣。

國民黨台中市議員訪視外埔綠能園區處理流程。圖／議員陳政顯提供
國民黨台中市議員訪視外埔綠能園區處理流程。圖／議員陳政顯提供
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國民黨台中市議員訪視外埔綠能園區處理流程。圖／議員陳政顯提供
國民黨台中市議員訪視外埔綠能園區處理流程。圖／議員陳政顯提供
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國民黨台中市議員質疑外埔綠園區問題叢生。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員質疑外埔綠園區問題叢生。記者陳秋雲／攝影
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廚餘生態園區台中市
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