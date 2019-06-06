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豐原豐富專案延宕 盧秀燕：對豐原人非常不公平

2019-06-06 14:04聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府前市長胡志強任內推動豐富專案，最早規畫國際金融服務園區，也配合中央新興體育休閒產業政策，規畫興建豐原國民運動中心，不過，市議員張瀞分表示，前市長林佳龍上任後宣稱要改為生技園區，直到卸任4年了仍無動靜。

張瀞分在市議會市政總質詢中表示，當時她努力向前市長胡志強建議豐富專案，胡志強3個星期內就火速同意，立委江啟臣隨即趕到總統府向前總統馬英九爭取，並且協調國防部解決土地問題，沒想到前市長林佳龍延宕4年、動都不動。

張瀞分說，一年多前她就強烈建議把豐富專案定位為運動產業園區，因為豐原早年有運動用品王國的美稱，許多知名的球拍、球鞋、健身器材等運動品牌製造商也都在豐原發跡，豐富專案產業再造很好的機會，可以打造運動休閒產業鏈，創造行銷平台。豐原人不能再等，一定要盡快推動，且第一步就要優先把豐原國民運動中心興建起來。

市長盧秀燕感謝市議員張瀞分從擔任豐原市長時就規畫豐富專案、全力催生，她也感謝立委江啟臣大力向中央爭取排解土地問題。

盧秀燕說，既然要打造運動產業園區，一定要有國民運動中心，前市府團隊延宕多年，對豐原人非常不公平，因此國民運動中心一定是最優先要做的，市府還買一送一，將在國民運動中心內規畫里活動中心，此外也會設置綠美化休閒運動區，並且積極招商讓運動休閒產業進駐。

運動局長李昱叡表示，目前豐富專案的土地正在盤整、丈量，豐原國民運動中心興建案已經提列2020年預算，未來逐年編列，預算經市議會通過後就能請建設局代辦，動工興建。

近年來「共融公園」議題發燒，縣市政府都有推動友善共融公園計畫，同時也藉此打造親子遊憩空間。豐原中正公園是豐原地區最老的公園，相關的設施與步道均毀損有賴修繕。立法委員江啟臣、議員張瀞分邀請建設局長陳大田現地會勘，爭取將中正公園納入明年市府「友善共融公園計畫」期待打造豐原地區新特色景點與親子遊憩空間，同時融合旱溪親水空間，打造老中青全家共享之共融公園。

建設局正推行「友善共融公園計畫」，今年共33處推動中，但豐原、山線地區卻不在其中。江啟臣昨召開現地會勘

陳大田今天回應表示，中正公園共有5.5公頃，腹地廣闊，具有良好的基礎，更有過去悠久的歷史，市政府將會先行規畫，以主題式、親子共融與全齡為核心，以專案方式辦理，應該明年就會有初步的計畫。

台中市議員張瀞分要求市府加速豐原區豐富專案園區建設案。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分要求市府加速豐原區豐富專案園區建設案。記者陳秋雲／攝影
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立委江啟臣（左）與議員張瀞分到中正公園會勘，建議市府興設親子共融公園。圖／張瀞分...
立委江啟臣（左）與議員張瀞分到中正公園會勘，建議市府興設親子共融公園。圖／張瀞分提供
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