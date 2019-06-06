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另類森小！偏鄉小校造竹筏擺渡烏溪爆紅

2019-06-06 08:57聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市烏日區溪尾國小因交通阻隔，招生不易，全校學生數低於30人，學校多項課程跨年級教學，甚至綜合活動讓全校學生透過烏溪畔環境教育，造竹筏、擺渡烏溪、護溪等爆紅，還有市區的家長看上這種重視生活體驗的類森林小學課程，不想孩子被一堆功課壓得喘不氣來，轉校就讀，校方統計，這學期新增6名學生，全校學生數達27人，將突破小校30人門檻。

台中市教育局說明，教育部國教署委請台灣師範大學教授洪儷瑜團隊研發透過跨年級教學，協助偏鄉小校突破教學困境，台中7所小校，已有溪尾、中和國小加入，將協助更多小校參與。

溪尾國小因各班級人數少，體育、美術課都採混齡教學，學校社團不用選，全校學生一起上直笛、英文、滾球、桌球等。李姓學生家長說，他的孩子從一年級開始，班上學生只有他一個，直到3年級才新增1人，小班教學資源反而更多，且跨年級混齡教學，各年級學生感情都很好。

溪尾國小教務主任宋藍琪說，綜合活動領域全校學生一起參與，學校位處烏溪畔，綜合活動領域推動烏溪畔的環境教育，學生一起找文獻、訪耆老，查出當地過去與台中市區以烏溪相隔，昔日有渡船頭，興起仿效先民搭竹筏渡溪的教學課程。

宋藍琪指出，學校今年舉辦竹筏體驗營，讓學生挑戰，搬運竹子，爬過高高的石籠、渡過潺潺的溪流到烏溪，並且在烏溪旁礫石地面上搭棚、運用結繩技術將竹子綁成一艘竹筏，再划竹筏到烏溪對岸，學生通力合作，完成「自造竹筏、擺渡烏溪」的夢想。

護溪活動由全校學生沿烏溪畔護岸撿拾垃圾，再由低年級分類，中年級研判垃圾從哪來，並且由高年級想出解決方法。

台中市烏日區溪尾國小全校學生結竹筏、渡烏溪課程爆紅，成招生利器。圖／溪尾國小老師...
台中市烏日區溪尾國小全校學生結竹筏、渡烏溪課程爆紅，成招生利器。圖／溪尾國小老師高志賢提供
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台中市烏日區溪尾國小全校學生結竹筏、渡烏溪課程爆紅，成招生利器。圖／溪尾國小老師...
台中市烏日區溪尾國小全校學生結竹筏、渡烏溪課程爆紅，成招生利器。圖／溪尾國小老師高志賢提供
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台中市烏日區溪尾國小6年級2名學生上課情景。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾國小6年級2名學生上課情景。記者趙容萱／攝影
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台中市烏日區溪尾國小5年級學生和3年級學生一起上美勞課。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾國小5年級學生和3年級學生一起上美勞課。記者趙容萱／攝影
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台中市跨年教育部
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