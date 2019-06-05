【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年水稻大豐收，濕穀收購價格不高，讓農民叫苦，農糧署出面護盤才穩定糧價；今年庫存量仍多，一期稻又發生稻熱病疫情，影響品質與收成，四月底屏東開盤價低，農民去年更苦，農委會宣布提高公糧的餘糧收購數，但最近雲、彰先後開倉收購，糧價依然偏低，農民恐競相繳交公糧，糧倉面臨大爆倉的壓力。

雲彰中投四縣市是台灣的大糧倉，今年一期稻種植面積：雲林3萬多公頃、彰化2萬7千多公頃、台中1萬3千多公頃、南投2300多公頃。雲林縣西螺地區的越光米最先收割，接著是台中市霧峰地區的香米，往年彰化縣是田中地區最先收割，今年溪州比往年提前開倉收購公糧，還搶得彰化縣頭香，為什麼？原因很簡單：農民搶收！

溪州鄉農會證實是應農民要求，才決定提早開倉收購公糧。去年一期稻，平均每分地收成至少1800至1900台斤，有人甚至收到2000台斤以上，今年出現嚴重稻熱病疫情，稻穗不少是「空包彈」，溪州早收的一期稻竟然只有1500至1600台斤，比去年至少短收2、300台斤。按理說，「短收」應「價高」才對，為何開盤價偏低？

去年大豐收，各地糧倉庫存仍多，糧商壓低收購價格；農民看到今年南部地區收購價格偏低，中部最早收割的西螺開盤價，濕穀每百台斤也只有920元，預期未來糧價「恐不樂觀」，產生早一點收割，能拿到好一點價格的搶收心理，這是農糧署和農會最憂心的現象，是否會產生連鎖效應，是有待觀察。