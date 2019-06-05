一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



溪州鄉農會搶得彰化縣頭香，今天率先開倉收購一期稻公糧，比去年提早了5天，濕穀每百台斤的開盤價是900元，比去年少2、30元；溪州農會總幹事彭顯賦說，去年一期稻作大豐收，公民營糧倉庫存仍多，今年農委會為穩定糧價，宣布提高公糧的餘糧收購量，倉容壓力大，恐面臨大爆倉的問題。

溪州鄉農會糧倉一開門，劉姓老農就載來濕穀，過磅淨重4670公斤。「決定提前收購公糧是應農民的要求，農民希望能提早繳公糧，拿到好一點的價格；如果未來能持續好天氣，收購價格有可能調漲。」彭顯賦說，溪州農會有8大倉、2小倉，總容量約1萬2千噸，去年的庫存仍多，最近清倉後只剩3200噸的空間可容納新穀，如果民間收購價格無法顯著提高，稻穀必然湧進公糧，「大爆倉」將是今年要嚴肅面對的大問題。

農糧署中區分署副分署長饒美菊說，因今年因稻熱病疫情，品質和收成都受影響，五月初農委會宣布提高「餘糧收購」量，希能穩定糧價；中部稻米品質比其他地區好，彰化縣開盤價雖不高，未來調高到950元應沒問題，希望農民不要搶收。

饒美菊說，日前邀集中部各農會和委託收購公糧的民間糧商開會，作成兩項重要結論。第一是評估與掌握公糧收購進度和烘乾能量，事先合作協調濕穀調運烘乾計畫，避免公糧收購作業出現塞車現象；第二是倉容調配，協調異地繳穀暫存，例如溪州若已滿倉，將協調鄰近尚未收購公糧的倉庫應急儲存。

最近中部地區進入收割期，前兩天雲林縣西螺地區開盤價920元，因前天下大雨，昨天收割的稻穀含水量偏高，民間收購價降為900元，今天溪州的開盤價比照辦理，彭顯賦說，未來收購價格，天氣影響因素很大，希望不要再有大雨，否則不利收購價格。

公糧收購分計畫（每公頃2千公斤，每公斤收購26元）、輔導（每公頃1200公斤、每公斤23元）、餘糧（每公頃3千公斤、每公斤21.6元）等3種。今年四月底，屏東一期稻開盤價滑落到百台斤920元，農民叫苦，等於流汗做白工，農委會主委陳吉仲宣布提高餘糧收購數量，希望穩定糧價。