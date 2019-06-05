台中水湳園區中水道 處理生活汙水再利用

2019-06-05 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



台中市水湳水資源回收中心已經啟用，估計未來每日可處理1.8萬噸生活汙水。 圖／台中市水利局提供 分享 facebook

台中市水湳經貿園區率先導入中水道系統概念，生活汙水經水湳水資源回收中心處理後，可供綠地澆灌、馬桶沖廁及道路洗掃使用。市府也將投入3500萬元，在中水道系統重要節點處加裝智慧中水表，建立監控系統，預計今年底前完成建置，可有效分區控管供水量，不浪費水資源。

水湳經貿園區打造全國首座社區型中水道系統，已於2017年啟用，目前供水範圍為周遭社區，每日處理量約2600噸，未來將擴大到經貿園區與工業區，水利局估計水湳水資源回收中心每日可處理1.8萬噸生活汙水，藉由中水道系統，將生活汙水處理後轉化為可利用，但非飲用的「中水」，其中4千噸供給經貿園區作為澆灌、沖廁使用，增加水資源運用靈活度。

此外，1萬噸生活汙水透過再生水處理設施處理後，未來專管輸送至中部科學園區供給高科技產業使用，透過中水及再生水使用，預估每年可節省525萬噸自來水使用量，達到水資源再利用及穩定產業用水量。

水利局也將投入3500萬元，在中水道系統重要節點處加裝智慧中水表，透過智慧管網監控系統、數據傳輸等作業，智慧化分區管理供水量，有效調配各區水源，達節約水資源目的，預計今年底前建置完成。

水利局指出，一般飲用的自來水或用來沐浴乾淨的水，被稱為「上水」；使用後的汙水則稱為「下水」，例如家庭生活汙水；而「中水」是取於「上水」、「下水」兩者之間，為城市生活汙水經過處理，且達到規定的用水水質標準後，回收再利用。