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雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

一芳水果茶送愛心到偏鄉 與師生包粽子送社區弱勢家庭

2019-06-05 21:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

端午二胡情，以「一芳水果茶」品牌打響國內茶飲市場的台中市墨力國際公司董梓凱，帶領12員工在端午節前夕到彰化縣二林鎮廣興國小，捐助2把二胡，並與師生一起包粽子，也贈送學童小禮物和每人1杯一芳水果茶；學童以學校特色教學香草課程所學，回報一芳。

柯梓凱說，他知道偏郷的廣興國小近年和社區積極搶救傳統的二林車鼓陣民俗文化，卻缺乏經費採購二胡，造成後續發展受到限制，主動詢問學校後，決定捐助2萬元讓學校採購4把二胡。

柯董事長也關心廣興小朋友有沒有子吃，知道學校沒錢舉辦端午包粽子活動，加碼表明要帶員工到廣興學師生提前過端午，包粽子的有費用都由他負責，另外特地從豐原帶來一芳水果茶，讓師生一邊吃肉粽一邊享用水果茶。

廣興國小校長吳寶嘉說，學校和社區近年來努力「恢復地方戲曲活化石-二林車鼓陣」，已有初步成效，相繼獲得「全國民俗體育競賽榮獲第二名」、「台灣網界博覽會--地方音樂藝術組銀牌」，但對外籌措的經費，始終只夠支應藝師鐘點費，無法擴充二胡、弦樂等音樂後場，車鼓的後續發展遭遇限制不小。

吳寶嘉說，感謝一芳水果茶創辦人柯梓凱董事長的愛心，補足學校基本樂器訓練所需。在端午節前夕，不只送來樂器，也帶員工到偏鄉與師生一起包肉粽，共包了220顆，員工和師生每人吃1顆，其餘送給社區弱勢家庭，分享一芳水果茶的企業愛心。

六年級女學生林麗津說，能認識「一芳水果茶」的大哥哥大姐姐非常開心，他們帶來了學校很需要的二胡樂器，也和全校小朋友一起包肉粽，讓她很感動。

五年級韋勳說，一芳團隊從豐原來到二林，除和他們一起親手包粽子，還帶來招牌水果茶，很好喝。一年級洪瑋智說，他和所有小朋友都收到「哆啦A夢」環保杯和環保袋，大家都很開心，他會用它來喝東西、做環保。

柯梓凱說，推廣公益、回饋社會是一芳很重視的企業文化。廣興國小地處偏遠、資源取得較為不易，但校長和老師用心經營校務，提供學生教學和才藝上的豐富學習，他很高興有機會帶領總公司員工來到廣興，共同為孩子們的學習進一份心力。

台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／...
台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／吳寶興提供
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台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／...
台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／吳寶興提供
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台中市墨力國際公司董事長的林姓女特助（右）贈送二胡給廣興國小，由校長吳寶嘉代表接...
台中市墨力國際公司董事長的林姓女特助（右）贈送二胡給廣興國小，由校長吳寶嘉代表接受。照片／吳寶興提供
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台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／...
台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／吳寶興提供
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台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／...
台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，與小朋友一起包粽子提前過端午。照片／吳寶興提供
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台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，教小朋友包粽子提前過端午。照片／吳寶...
台中市一芳水果茶員工到彰化縣偏鄉的廣興國小，教小朋友包粽子提前過端午。照片／吳寶興提供
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粽子愛心端午節
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