彰化市鬧區晚間停電1小時 2千多戶受影響可向台電求償

2019-06-05 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市中正路一段、三民路、永安街一帶，今晚6點49分，因地下電纜故障影響，造成周遭2078戶停電，經台電搶修，費了1個小時8分，在7點57分恢復全數用戶正常供電。

由於這一帶是彰化市鬧區，商家及住密集，有的店家尤其是餐飲業者，生意正好，遇到無預警停電，烏漆漆一片，無法正常營業，有的顧客吃到一半，就因停電無法吃完，因而抱怨不已，如何賠償讓商家也很困擾，台電表示，依公式，一般住戶停電一小時可扣減2元。

台電彰化營處表示，此次停電共1小時8分，依據台電營業規章第39條，按下列方式扣減電費，賠償用戶停電損失:

一、高壓以上電力用戶：(一)扣減電費金額=基本電費×3‰ ×停電時數 (二)停電時數計算，超過60分鐘 按停電時數計，尾數不及60分鐘者，以1小時計算。

二、包用電力、低壓電力及表燈時間電價用戶 (一)扣減電費金額=基本電費(或包制電費)×1/30×停電日數。(二)停電日數計算 1~24小時 按1日計算。

三、包燈及表燈非時間電價用戶 (一)扣減電費金額=底度費(或包制電費)×1/30×停電日數 (二)停電日數計算，1~24小時按1日計。