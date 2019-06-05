老舊納骨塔位滯銷 管理員靠這招讓冷門區變搖滾區

2019-06-05 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化公立納骨塔都是一次性收費，後面接任鄉鎮首長收入銳減外還得花錢維修整理，但有納骨塔管理人員發揮巧思，讓賣不掉的塔位變成搖滾區，有的公所轉而發展環保葬，空間能重複再利用，為公所財源增加活水。

全台公私立共有883萬多個塔位，目前使用率僅有41%，依照台灣2017年死亡人數為17萬人計算，縱然現在全台灣都不再蓋納骨塔，亡人也全部都火化入塔，塔位仍綽綽有餘。但鄉鎮首長常受民眾請託，希望風水好的地方能有塔位，也看好近10年納骨塔仍有需求，新塔能增加收入財源，讓公所對蓋納骨塔仍躍躍欲試。

不過，一般納骨塔熱度逐年遞減，有公所另尋其他出入，埔心鄉環保葬生命紀念園區推動三年多，目前有277人入住，鄉長張乘瑜說，環保葬用地2年後翻土可以再利用，但依照目前使用狀況，還要再過4、50年才會滿。

社頭鄉第六公墓因風水地理佳，向來受歡迎，每年約有2千萬元進帳，生命禮儀管理所長蕭錦華指出，塔位規劃沒有標列含「4」的號碼，增加民眾接受度，但總有冷門的位置，燈光太暗、面對牆壁柱子等區位，民眾就是不埋單，近年嘗試將柱子貼上佛像，角落加盞燈，乏人問津的位置反而都賣掉了。