投資納骨塔短多長空 彰化鄉鎮公所訂出使用期限

2019-06-05 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



早期不少鄉鎮公所將納骨塔視為金雞母，收入拿來作為福利、建設相關經費，但越來越多納骨塔老舊收入銳減，公所每年還得編預算維護，建物想重建，卻不知拿內部無主骨骸如何是好，縣府鼓勵公所公告塔位使用年限，以免衍生後續管理問題。

彰化各鄉鎮市近年積極將公墓禁葬、遷葬，使得納骨塔使用率約有7成之高，每鄉鎮至少都有一座納骨塔，有的最多還達三座，全縣56座約有46萬個塔位，也仍有6座已核定未完工的納骨塔。

北斗鎮目前有兩處納骨塔，每年須編列300萬元維護與人事費用，其中「思恩塔」80年代啟用，公所將評估結構狀況，若有必要不排除再蓋新塔，公所人員指出，殯葬業統計納骨塔平均放超過三代後很可能就沒人理，但當初民眾買塔位都順理成章認為可以終生使用，公所會永久保存，基於信賴原則，往後處理無主骨灰骨骸會是一大問題。

秀水鄉第十八公墓納骨塔60年代啟用至今，塔位僅使用簡單隔板，大都是無主骨骸，因建物老舊目前停用，土灰骨骸「只出不進」，公所指出，雖然建築還堪用，但擔心發生意外，這幾年已提供塔位遷移優惠，也有意蓋新塔遷移，但受限經費。

公所人員也說，民眾買的公立納骨塔位都是一次性支付，納骨塔時間越久收入會慢慢遞減，雖認為應酌收管理費，但恐怕會引起民眾反彈。

「納骨塔是短多長空的投資。」埔心鄉長張乘瑜指出，一上任就面對前任舉債4千多萬興建的納骨塔費用，每年編列800多萬前年還完，為避免納骨塔造成未來管理者的困擾，2017年就通過修改自治條例，骨灰骨骸保存直到納骨塔毀損、重建為止。