影／褐根病肆虐 埔里百年楓香巨木群只剩5棵

2019-06-05 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮蜈蚣里楓香公園巨木群飽受褐根病侵擾廿年，518暴雨致1棵樹齡約200年的老楓香倒伏，波及民宅和汽機車；縣府農業處今邀樹醫生、公所健檢倖存的5棵，發現其生存棲地堪憂應著手改善。

埔里公所指出，該公園因擁樹齡逾百年的楓香巨木群而得名，是鎮內重要生態和文化資產，但921地震後老樹接連感染褐根病，因樹根腐爛或遭風雨摧殘，逐年亡故，地方近年群起護樹，未料上個月因強降雨又倒1棵，而僅剩5棵，還釀災。

縣府農業處為此委請台大實驗林樹醫生蕭文偉會勘診治，蕭表示，倖存的5棵巨木樹況也都感染褐根病，而其棲地周邊為砌石鋪面，影響根系呼吸，且居民習慣在樹下堆放剪除的枯枝、垃圾或廚餘，可能成為病菌散布的媒介。

蕭建議清空巨木群下物品，以保持棲地整潔，也應加強地方宣導，讓民眾了解如何愛樹、護樹；農業處則表示，後續將辦理社區講習讓居民了解老樹現況，指導他們定期投藥、目視觀測樹況，持續關注老樹，若傾斜應通報檢測。