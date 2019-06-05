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陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

台中游泳訓練中心動土 運動局：大巨蛋已開始規劃設計

2019-06-05 17:28聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市北屯區是第一大行政區，人口已達28萬人，近年大坑、東山地區發展快速，周邊尚無一座標準的室內溫水游泳池，市府投入2億元在東山高中興建「台中市游泳訓練中心場館」，規劃溫水泳池、排球場、重量訓練室、學生宿舍，今天正式動土，預計明年底完工。

市長盧秀燕表示，北屯近年發展快速，人口數各區之最，學校、生活機能、社區需求均增加，會大力建設，刻不容緩，完工後的「台中市游泳訓練中心場館」會開放場館給社區民眾使用。

教育局指出，台中市游泳訓練中心場館規劃地下1樓、地上4樓建築，包含室內溫水游泳池、重量訓練室、排球場、學生宿舍、辦公室，是多樣化訓練效能的運動場域。

東山高中校長郭鴻耀指出，這座游泳訓練中心場館設計，建築融入學校運動特色，外觀有層次曲面，現代感的量體，建築設計是一座引用自然光源、氣流通透的綠建築

市議員陳成添、沈佑蓮、曾朝榮、黃健豪、謝明源、張玉嬿…等今天都出席動土儀式。

北屯區市議員黃健豪說，北屯有28萬人口，目前還缺一座國民運動中心，大巨蛋也選址在北屯、另有網球園區，各項運動場館盼盡快完工。運動局長李昱叡說，北屯國民運動中心正在籌編109年的預算。

李昱叡表示，目前大巨蛋案也在持續進行中，已選址在14期重劃區環中路、松竹路口，至少可容納1萬5000 席以上觀眾席位，規劃室內體育館主場館、副場館，符合籃球、排球、羽球、網球及五人制足球國際賽事規格，預定108、109年規劃設計，111年動工，最快115 年完工，106年啟用營運 。

「台中市游泳訓練中心場館」模擬圖，市府投入2億元興建在東山高中，預計明年底前完工...
「台中市游泳訓練中心場館」模擬圖，市府投入2億元興建在東山高中，預計明年底前完工。圖／台中市運動局提供
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「台中市游泳訓練中心場館新建工程」昨天動土，市長盧秀燕（左二）親自主持，明年底完...
「台中市游泳訓練中心場館新建工程」昨天動土，市長盧秀燕（左二）親自主持，明年底完工後將提供北屯區27萬人口多一個運動空間。記者喻文玟／攝影
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