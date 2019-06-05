台中外埔醫療資源少 光田醫院每周二天醫護人員駐診

2019-06-05 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市外埔區醫療資源缺乏、診所數有限，居民生病想到大醫院治療不方便，光田綜合醫院巡迴醫療自6月起前進外埔區，每週一、週三有醫師、護理師和藥師駐診土城里活動中心，提供看病、檢驗及藥物諮詢服務，提升鄰里醫療品質。

全民健保西醫醫療不足方案將平均醫病比逾1：2600人地區，列為改善區域，外埔即其中之一。光田是海線地區優質區域醫院，外埔為醫療服務範圍，進一步承接辦理巡迴醫療，首次有醫療等級區域醫院以上的醫院走入外埔。立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、外埔區公所區長葉聯慶、廍子里里長陳再福、土城里里長鄭興川今天都到場，感謝光田綜合醫院宅配醫療走入外埔。

里長鄭興川表示，土城里里民以前要看醫生，許多長輩都是用搭公車的方式，耗費交通時間，到站後還需走一段路到醫院，若是長輩行動不便，就成為了長輩就醫的障礙。光田醫院願意到偏鄉設點為附近里民看診，解決了交通上的問題，也照顧里民健康。

光田醫院醫療副院長黃崇濱指出，院內調查外埔居民就醫需求發現，外埔居民平均1年超過3300人至醫院神經內科諮詢與治療，是鄰里最有需求的科別，因此安排神經內科醫師固定每週三看診，週一安排內科醫師進駐。