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彰化碧雲禪寺點交 寺方盼復水電加快重建

2019-06-05 14:57中央社 彰化5日電

二水鄉碧雲禪寺現況。聯合報系記者林敬家／攝影
二水鄉碧雲禪寺現況。聯合報系記者林敬家／攝影
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彰化二水碧雲禪寺經法拍，由原先的比丘尼拿回產權，法務部行政執行署彰化分署今天點交。前彰化縣長魏明谷當網紅直播點交過程，碧雲禪寺住持釋懷宗則希望縣府幫忙恢復水電。

位於彰化二水鄉的碧雲禪寺有近百年歷史，為當地重要信仰中心，被彰化縣文化局列為歷史建築。碧雲禪寺的比丘尼為擴建廟宇，和建商魏明仁簽約，但雙方因工程款發生法律糾紛，經多次訴訟，碧雲禪寺和前方擴建的正殿產權屬魏明仁的姊姊魏素丹所有。

魏明仁在碧雲禪寺擴建的正殿播放義勇軍進行曲、升五星旗，經外國媒體報導後引發關注。彰化縣政府認定擴建的正殿屬違章建築進行拆除，並要求產權人支付490萬元代拆費不成，遭法務部行政執行署執行法拍，由碧雲禪寺的比丘尼以1612萬標下。

在付清拍賣款後，行政執行署彰化分署先將包括碧雲禪寺在內的5筆土地，以及地上物的權利移轉證書給比丘尼。彰化分署人員今天也前往碧雲禪寺進行點交，任內指示拆除碧雲禪寺違建的前彰化縣長魏明谷也充當網紅，直播點交過程。

魏明谷說，碧雲禪寺曾經是二水鄉重要信仰中心，魏明仁取得產權，將寺廟的比丘尼趕到山下的鐵皮屋，所作所為也造成周邊民眾困擾。現在比丘尼又把碧雲禪寺買回來，他呼籲大家幫忙，讓碧雲禪寺再度成為信仰中心。

碧雲禪寺的住持釋懷宗則表示，碧雲禪寺又重新回到她們的手上，希望縣府等相關單位幫忙恢復水電，才能加快重建的速度。(編輯:孫承武)

碧雲禪寺信仰
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