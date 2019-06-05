解決后里水患 立委洪慈庸爭取中央經費設中科滯洪池

2019-06-05 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



旱溝是台中后里區重要排水路，但在三豐路186巷周圍區段因地勢較蜿蜒，每逢大雨就淹水，附近居民困擾數十年，立法委員洪慈庸爭取規劃中科后里園區(后里農場部分)設置滯洪池，今天邀集中央、地方單位共同會勘，協助爭取中央前瞻計畫補助，希望將來滯洪池設置完成後，當地不再淹水。

洪慈庸今天邀集內政部營建署下水道工程處中區分處分處長沈益生、經濟部水利署第三河川局副局長張稚煇、科技部中部科學園區副局長施文芳、市府水利局水利規劃防災科科長黃柏彰、市議員王朝坤秘書林文龍、義德里里長謝榮慶等代表會勘。

台中巿政府水利局水利規劃防災科長黃柏彰現場簡報時指出，為解決三豐路186巷周圍淹水問題，目前工程規劃分兩部分，總經費9500萬元，短期應急措施部分，先於上游中科三期綠10-2用地增設維持綠地功能的緩坡滯洪池，延滯旱溝排水洪峰時間，工程經費4000萬元，工期約一年；中長期工程部分，則沿后科南路設置分洪箱涵，工程經費約5500萬元，工期約半年。

黃柏彰表示，該工程屬易淹水改善計畫，相關經費需向中央爭取；水利署第三河川局副局長張稚煇說，明年度前瞻預計需於今年9月前提出，巿府就相關報告進行核定後即可提出申請，水利局則允諾會在9月前提出，工程完工後預計可讓旱溝排水降50公分左右，減輕三豐路186巷周圍地區淹水現況。