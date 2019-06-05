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彰化八卦山天空步道 七夕將為未婚男女搭起浪漫鵲橋

2019-06-05 12:23聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化八卦山長達１公里的天空步道，在今年七夕情人節將成了鵲橋，將為125對參加未婚聯誼的男女牽起紅線，徵還有機會抽中希臘愛琴海來回機票，增添浪漫回憶。　

彰化市公所訂7月27日舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，名額是125對，報名的條件是25歲至45歲未婚男女（83年次至63年次）、大專學歷，報名時間自6月6日開始報名，6月30日止額滿為止。

市公所表示，凡是參加者即贈送愛情小物，80歲以上的年長情侶夫妻走過鵲橋者另贈送特別禮一份，所有參與走鵲橋活動者可參加摸彩活動，獎項有iPhone手機、空氣清淨機、禮券等大獎，價值超過10萬元。

「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，當天下午1點半起至晚上9點，在彰化生活美學館天空、步道、八卦山大佛風景區舉行，參加男女還可浪漫同行於全台最長的鵲橋─天空步道，活動時間長達7個半小時。

市公所表示，當天自下午1點半起，先在彰化生活美學館進行團康聯誼活動，下午6時10分起進入活動高潮，由市長林世賢帶領所有參加未婚聯誼者以及所有民眾，走過天空步道-幸福鵲橋；在鵲橋另一端的大佛風景區廣場周邊，則為參加聯誼的青年男女安排了浪漫的燭光晚餐和音樂饗宴。

參加聯誼者除可獲得參加禮、廠商贊助禮、配對成功者另有配對禮，活動最後每人均得參加摸彩，幸運者將可以帶回希臘愛琴海來回機票。此外，配對成功者若於林世賢市長任內結婚的，還將另贈送60吋電視乙部及金鏟子結婚禮，好康一籮筐。

市公所今天為活動宣傳，市長林世賢還帶領小朋友扮演愛神邱吉爾比特，射出愛情之箭。

市長林世賢說，在「卦山夕照－幸福鵲橋」這樣充滿幸福氛圍的活動，除了為優質的未婚青年男女搭起鵲橋之外，彰化市公所也串聯起愛情產業鏈，提供婚紗、糕點、花藝、旅宿等等在地業者進駐，打造不一樣的愛情專區，讓熱戀中的愛侶、美滿婚姻的佳偶，也都可以徜徉在粉紅泡泡中。

林世賢說，當天的活動，八卦山九龍池廣場當天將搖身變成情人音樂會舞台，除有台灣民謠等精彩演奏，為情人節帶來別開生面的浪漫氛圍外，並邀請多組知名藝人等神秘嘉賓深情演唱，讓天下有情人們感受濃濃的愛意與幸福，歡迎天下有緣人、有情人，攜手參加。

長達一公里的彰化八卦山天空步道，目前沿途鳳凰花盛開，今年七夕情人節將成了鵲橋，將...
長達一公里的彰化八卦山天空步道，目前沿途鳳凰花盛開，今年七夕情人節將成了鵲橋，將為１２５對參加未婚聯誼的男女牽起紅線。記者劉明岩／攝影
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彰化市公所今天為「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動宣傳，市長林世賢還帶領小朋友扮...
彰化市公所今天為「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動宣傳，市長林世賢還帶領小朋友扮演愛神邱吉爾比特，射出愛情之箭。記者劉明岩／攝影
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長達一公里的彰化八卦山天空步道，目前沿途鳳凰花盛開，今年七夕情人節將成了鵲橋，將...
長達一公里的彰化八卦山天空步道，目前沿途鳳凰花盛開，今年七夕情人節將成了鵲橋，將為１２５對參加未婚聯誼的男女牽起紅線。記者劉明岩／攝影
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彰化市公所訂7月27日舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，名額是125對，...
彰化市公所訂7月27日舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，名額是125對，報名的條件是25歲至45歲未婚男女，市公所今天為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
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