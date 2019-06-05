百萬休旅車等著你！春遊彰化全國最厚禮

2019-06-05 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣政府今年推動的「春遊半線」活動，並有抽獎活動，將分3波抽出150萬元各種大獎，最大獎是價值百萬的Toyota RAV4 2.0，今天上午在八卦山大佛及律師見證下，舉辦第一場公開抽獎活動，由縣長王惠美從2萬980張抽獎券先抽出4名得獎人，百萬名車最大獎則好酒沈甕底，將在7月20日王功漁火節活動中抽出，王惠美歡迎全國遊客來彰化旅遊，抽大獎。

因旅遊時間從4月1日到6月30日止，觀光局春遊專案活動開跑首月，今年4月彰化縣旅遊住房率50%，比去年同期4月30%提高了2成之多，為再衝高住房率，縣府分3波抽獎，彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，「春遊半線」在第一波抽出幸運得主外，後續5、6月份得主則將分別於6月 22日鹿港「時光樂彰」特色市集，以及7月20日王功漁火節活動中抽出獎項，尤其在王功漁火節盛會當晚，更將從4到6月活動期間，入住彰化「春遊半線」活動的合作旅宿業者，並成功登錄的自由行旅客中，抽出百萬名車幸運得主。

王惠美表示，彰化除了好吃好玩，搭配「春遊專案」期間更一同推出「鹿港小鎮光影藝術節」（即日起-6/30）及「時光樂彰．特色市集」（6/22-6/23）活動，除了夜間小鎮璀璨風情外，特色市集還將邀請到彰化在地手創藝術家大集合，包括環保創意手作、自然有機餐點、文青商品、手編藝術等，還有有趣的名人講座、創作樂團演出、復古的廟口柑仔店，歡迎大家不要放過春遊的尾巴，一起來彰化感受古城的熱情魅力，共享半線好時光。

彰化縣政府抓住適合出遊春天的尾巴，搭配交通部觀光局4到6月的「春遊專案」，以彰化古地名為名，推出「春遊半線」加碼行銷方案，自由行旅客只要於6月30日前入住彰化「春遊專案」合作旅宿，由旅宿業者成功登錄即可參加百萬好禮抽獎活動，獎項豐富，包括百萬名車、125機車、50吋液晶電視、雙門冰箱、德國無線吸塵器、空氣清淨機、微電腦微波爐、折疊自行車、硬殼行李箱等，總價值超過150萬元，堪稱全國春遊之最！