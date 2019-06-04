大野狼就在小紅帽身邊 藍風車巡演守護幼苗行動劇

2019-06-04 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



藍風車劇團團員在台上演出自編的「小紅帽」行動劇本，吸引坐在台下的陝西國小學生的眼睛，有獎徵答時大家搶著舉手，1小時的試演會演出成功，讓藍風車劇團對未來的5場「守護幼苗，讓愛串連」防暴行動劇巡演很有信心。

5場巡演都是晚上6時30開始，演出和有獎徵答時間共約2小時，參加的民眾都贈送親子DIY組裝藍風車，巡演地點是6月15日鹿港鎮文開國小禮堂、16日秀水鄉秀水高工禮堂、23日員林市育英國小禮堂、29日二林鎮中正國小二林文化教育園區、30日和美鎮和美國小禮堂。

縣府社會處長王蘭心說，暑假快到了，縣府結合藍風車劇團希望透過行動劇巡演促使家長更重視親子關係，再忙都要安排時間親子遊，陪伴孩子走向大自然，讓孩子不要整天當低頭族，或一直看電視；更希望透過小紅帽行動劇讓孩子知道如何面對陌生人、如何保保護自己，不要讓自己陷入危險的情況裡。

「守護幼苗．讓愛串連」防暴行動劇巡演主辦單位是秀水鄉劍橋幼兒園，負責人黃明昌說，學校老師成立藍風車劇團經常四處公演，今年與縣府社會處在暑假前巡演，6月15日起，以宣導防家暴、無兒虐兒童行動戲劇到彰化縣5大區進行巡迴演出，活動中安排幼兒園表演、親子DIY組裝藍風車、行動劇及有獎徵答等。

彰化縣政府推動兒少自我保護、家庭暴力及性侵害防治工作已數年，希望透過「藍風車」的防暴意象標誌，積極推動預防工作，讓兒虐防治的工作概念在彰化縣遍地開花。