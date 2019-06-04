北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



15年來，每逢上下班交通尖峰時間，台一線與台76線快速公路平面道路交岔的功垂橋常大塞車，是汽車駕駛痛苦的路段；彰化縣政府工務處長路林漢斌今天說，台76埔心交流道至員林30米外環道新闢道路工程即將完工，將紓解台一線功垂橋的交通負荷，是大村和北員林地區民眾的好消息。

林漢斌說，台76埔心交流道至員林30米外環道新闢道路工程施工順利，積極進行「收尾」工程，預定6月底完工，10月通車，到時候大村、北員林的民眾，上、下台76線埔心大村交流道，有便捷的四線道新路，功垂橋附近路段的交通瓶頸將顯著改善。

台76埔心交流道至員林30米外環道新闢道路工程起點在埔心鄉埔新路排水橋，即台76線埔心大村交通道附近，東行經過大村鄉到員林市30米外環道，即員林大道5段與惠農路172巷口，全長約3公里，總經費1億9570萬元。

員林大道因採園道設計，雖然路寬30米，中央分隔島兩側各有2個車道，卻無機慢車專用道，機車要與汽車爭道，經常發生車禍；台76埔心交流道至員林30米外環道新闢道路左右兩側各配置2個汽車專用道及1個機慢車道，汽機車分流，應可減少車禍發生。

這條新闢道路是106年11月1日動工，配合進行「台76線埔心交流道至員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢工程」，即員林大道4段橋愛街至山腳路，今年2月已完工通車。

林漢斌說，新闢道路工程10月通車後，中彰化多了1條橫向的便捷道路，可改善北員林地區聯外交通問題，並疏解台1線交通負荷，提升埔心、大村及員林交通便利性及道路服務，構建彰化中部地區完善運輸機能路網均衡整體都市發展，帶動區域發展及促進產業活化。