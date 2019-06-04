農民抗議鳥嘴潭工程救濟金少 中水局：近年最優

2019-06-04 19:22 中央社 南投縣4日電



農民抗議鳥嘴潭人工湖工程救濟金太低，但中區水資源局表示，發出的配合水資源開發救濟金、地上物補償、補貼國保與農保差額終身等整體補償救濟，幾乎是近年公共工程最優。

針對鳥嘴潭人工湖工程救濟金不符期待，近百名農民今天齊聚表達拒領救濟金、不得劃設水源保護區兩大訴求，農民認為政府發出的救濟金太少，對此，經濟部水利署中區水資源局表示，整體補償救濟幾乎是近年公共工程最優，目前也無劃設水質水量保護區規劃。

中區水資源局表示，為體恤計畫區內公地耕戶開墾心力，經與地方多次協商討論，昨天起發給有承租許可戶每公頃新台幣182萬元，無承租許可戶每公頃163萬元配合水資源開發救濟金，第1天到場領取農民超過7成。

中水局表示，為照顧計畫用地內公地耕戶，除已發放地上物補償、符合耕地三七五減租條例的1/3地價、喪失農保者補貼國保與農保差額終身，還發放公有土地配合水資源開發救濟金1億多元；救濟金非法定補償，而是獎勵配合水資源開發及施工，在不阻撓並填寫配合施工切結書後發出。

有關劃設水質水量保護區，中水局調查近年堰址水質，檢測值都符合飲用水水源水質標準，因此目前無劃設水質水量保護區的規劃，但仍會以優先維護水源、最後考慮限制人民權益的思維，由內政部配合地方建置埔里鎮、國姓鄉污水下水道系統，並請南投縣政府加強稽查烏溪上游污染源，以確保水質。

為解決雲林、彰化超抽地下水導致地層下陷等問題，中區水資源局在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，完成後每天增供水量25萬公噸，其中分配草屯4萬公噸；為獎勵計畫範圍內使用公地者，且願意配合水資源開發及施工，中水局發給救濟金。