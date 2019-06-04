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中市鼓勵「宜居建築」放寬法規 綠化獎勵容積10％

2019-06-04 16:52聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市要打造「宜居綠建築」，都發局今年3月根據「都市計劃法台中市施行自治條例」發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，未來建案只要有規畫垂直綠化設施，陽台突出從2公尺可增加至4公尺，總樓地板面積可增加10％容積獎勵。

都發局長黃文彬今天在市政會議上指出，鼓勵開發商、建築師將綠化植栽引入市民居家空間，透過宜居建築、都市景觀、生態保育的「點、線、面」方式逐步打造台中成為綠色宜居城市。

市長盧秀燕也表示，「要讓都市叢林變花園」，未來4年會加強城市綠化，引導建築業一起建構宜居城市可讓城市有韻味又漂亮，先前建設局僅花費20萬元幫東區舊橋「東昇橋」重新燈光設計，打上粉紫色燈光，就變成晚間打卡亮點。

台中市每年大概有400個案件進都市設計審議，黃文彬表示，若有一半案件申請「宜居設施」，規畫垂直綠化設施、複層式露台，每案平均約增加100顆樹，共可增加2萬顆樹，如果一座鄰里公園種200棵喬木計算，透過建築綠化，相當於每年生產100座鄰里公園，能降低空氣汙染、熱島效應、又兼顧都市景觀。

若依照原本的規定，建案的突出外牆限制，陽台超過2米要納入建築面積、樓地板面積、整體容積；放寬辦法實施後，突出外牆可達3公尺若與陽台合計可達4公尺，可增加總容積樓地板面積10％。

黃文彬表示，「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」3月底發佈以來，已有2案位於南屯區的建築開發案審議通過，第一建案從原本光禿的水平直立造形，新增許多垂直綠化設施及複層式露台，增加了78棵喬木；另一建案在建築物的每個樓層設置更多綠樹，共增加了131棵喬木。

都發局說，除了提供免計算容積10％的樓地板或建築物高度獎勵措施，規畫雙層遮陽牆體、植生牆體、造形遮陽牆板、複層式露台標準也同步放寬，給建築師更多空間發揮。

都發局今年3月26日發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃...
都發局今年3月26日發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積，目前已有2案申請。圖／台中市都發局提供
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都發局今年3月26日發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃...
都發局今年3月26日發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積，目前已有2案申請。圖／台中市都發局提供
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都發局今年3月26日發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃...
都發局今年3月26日發佈「台中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積。圖／台中市都發局提供
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