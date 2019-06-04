王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



民進黨彰化縣黨部今天召開記者會，主委邱建富等人抨擊指出，遠見雜誌進行22縣市滿意度調查，彰化縣長王惠美敬陪末座，王惠美上任後，校園保全不續辦、369敬老禮金不發、風力發電也轉彎、台灣燈會不辦，「挺美的」變成「挺沒的」，施政應該要有延續性，不能只想推翻前朝，希望王惠美再加油。

縣府則回應，謝謝邱主委對縣政的關心，縣府團隊會更加努力，符合縣民對我們的期待。

邱建富表示，根據最新出刊的遠見雜誌全國22個縣市首長滿意度調查，彰化縣長王惠美施政滿意度45.7敬陪末座，比一問三不知的宜蘭縣長林姿妙53.1還低，實在讓人意外，表示王惠美的執政要再調整，一定要深入民意。

邱建富說，三六九重陽敬老禮金政策已經議會通過的，竟還能刪減，再追加其他預算，真的想不通，沒錢，各縣市政府都一樣，要如何開發財源，創作機會，不能一天到晚說沒錢，而是應該看到問題當做機會去解決，又能增加經驗。

民進黨部彰化辦公室主任柯金德說，369被刪，很多民眾都打電話來黨部反映和罵聲連連，還有台灣燈會也不辦了，校園保全也都沒了，施政應要有延續性。

民進黨彰化縣黨部執行長黃雪梨說，因為接到很多民眾反映為何前朝好的政策都要推翻，369福利廢了，那要大家等的是什麼？是要做南彰捷運嗎？坐捷運去巡田水？