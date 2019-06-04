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端午連假垃圾收運看這裡！中市7日暫停沿街收運

2019-06-04 11:05聯合報 記者余采瀅╱即時報導

端午連假到來，台中市環保局加強垃圾收運服務，6月7日端午節採「定時定點」收運，6月8日恢復沿街收運，6月9日例休暫停收運，提醒民眾注意。

台中市環保局長吳志超指出，6月7日端午節當天，暫停沿街收運垃圾，提供「定時定點」收運服務，全市廣置655處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻表及地點可至環保局網站查詢

台中市環保局提醒，各區清潔隊垃圾收運資訊將公布於環保局網站，民眾若有相關問題，請撥打1999或詢問清潔隊。

端午連假，台中市環保局加強垃圾收運服務，6月7日端午節採「定時定點」收運，6月8...
端午連假，台中市環保局加強垃圾收運服務，6月7日端午節採「定時定點」收運，6月8日恢復沿街收運，6月9日例休暫停收運。圖／台中市環保局提供
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台中市端午節連假
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