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討飯孩子因導師鼓勵改變一生 義賣裸捐報師恩至今不輟

2019-06-04 09:37聯合報 記者趙容萱╱即時報導

退休校長紀寶活（左）與學生黃喨誼（右二）合作舉辦「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義...
退休校長紀寶活（左）與學生黃喨誼（右二）合作舉辦「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義賣展，善款全數捐助弱勢學生。記者趙容萱／攝影
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70歲退休校長紀寶活幼年家境清寒，念台中市梧棲國小討過飯，受導師戴碧呤啟發，奮發向學，在路燈下苦讀，睡過教室，並獲寺廟師父、社會濟助完成學業，成為知名書畫家。他任教職後，不但作育英才，並義賣畫作裸捐，幫助像他境遇的弱勢學生，退休十多年都不曾間斷，至今捐出近500萬元善款，即日起與學生黃喨誼合作，在台中市米瑞可診所舉行「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義賣展。

紀寶活說，他因父親不識字、母親失明，家境清寒，全家8人擠在2張榻榻米睡，吃飯只有地瓜簽，實在不夠，小學放學要向左鄰右舍討飯，再和地瓜簽一起煮食，一家才得以溫飽。

兒時討飯經驗，讓他很自卑，也累到上課打瞌睡，靠塗鴉趕走瞌睡蟲，還好當時導師戴碧呤見狀沒戳破，說他寫筆記，保住他的自尊心，還鼓勵他上台演講「我的家庭」，他演講後，發現原來同學非但沒有看不起他，還很關心他，學校募款助學，讓他立志認真讀書，長大要報答社會。

紀寶活在老師的啟發下，埋首苦讀，家裡沒錢點燈，就在路燈下苦讀，就讀清水中學時睡教室，讀國立藝專時，在教授引薦下寄居寺廟三年，幫老師父畫佛像，終於完成學業。

紀寶活說，當老師後，他作育英才，並且把書畫義賣、演講所得全數「裸捐」當做回報，過去為彰化縣埔鹽國中、員林家商、永靖高工、 溪湖高中、埔心國中、彰化師大等邀請展義賣，做為清寒獎助學金，累積近500萬元。

米瑞可診所執行長黃喨誼說，米瑞可診所位於台中市府會園道179號7樓全新開幕，與國中老師紀寶活合作舉辦義賣，展出70件作品，包括油畫43件、書法27件，義賣所得將全數捐給她的母校彰化縣埔心國中，以及梧棲國小弱勢學生，展期8月31日。

退休校長紀寶活（左）與學生黃喨誼（右）合作舉辦「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義賣...
退休校長紀寶活（左）與學生黃喨誼（右）合作舉辦「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義賣，善款全數捐助弱勢學生。記者趙容萱／攝影
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退休校長紀寶活（左）與學生黃喨誼（左二）合作舉辦「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義...
退休校長紀寶活（左）與學生黃喨誼（左二）合作舉辦「寶山活水無盡藏」油畫書法慈善義賣展，善款全數捐助弱勢學生。記者趙容萱／攝影
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義賣台中市

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