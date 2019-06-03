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獨眼鬥士苦讀高中3年 今畢業獲頒「生命教育獎」

2019-06-03 23:27聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮暨大附中今舉行畢業典禮，36歲進修部學生余俊霆，國二那年喪父，為協助家計，高中沒畢業就輟學打工，11年前更因重大車禍，頭部重創、失去右眼，撐過人生低潮的他3年前重拾課本，今順利畢業，且獲「生命教育獎」。

暨大附中指出，「生命教育獎」是每年畢業典禮最受矚目，且象徵校內最高榮譽的獎項，它不僅是獎座，更代表的是一個個不向命運屈服、不畏逆境且奮發向上的學子，而今年的「生命教育獎」得主是進修部畢業生余俊霆。

而余俊霆臉上總是掛滿笑容，但他開朗的背後其實卻是生命的艱辛，歷經了重大磨難和考驗；暨大附中校長張正彥提到，余的父親在他國二時逝世，為幫忙母親分擔家計，他高一時決然輟學打工，已是單親的家庭，日子還算平安順遂。

未料，命運之神卻沒有放過他，余25歲那年騎車不慎自撞，頭部受重創，右眼也被迫摘除，當時被宣判性命垂危，但在親友祈禱下，幸運的撐了過來，清醒的他因生理殘缺，一度不願面對自己，多虧余母不離不棄的陪伴和鼓勵才走出陰影。

只剩左眼視力的余俊霆對於生命，只有感激，因此樂觀面對人生，也努力的在香菇太空包場工作，但在職場越久越覺得自己專業知識的不足，只有國中學歷的他決定就讀暨大附中進修部，這3年來在天黑後開啟高中生涯，今終於順利畢業。

余提到，因為只有單眼視力，看東西比較吃力，所以要更加倍用心和努力，才能比別人看得更仔細；張也說，戴上義眼，看起來與一般人無異，樂觀開朗的他名列前茅，更常以自身遭遇鼓勵同學，改變自己人生，也把勇氣傳播給周遭的人。

南投縣暨大附中進修部學生余俊霆（左）因重大車禍，頭部受創也失去右眼，但他克服殘缺...
南投縣暨大附中進修部學生余俊霆（左）因重大車禍，頭部受創也失去右眼，但他克服殘缺，今畢業更獲「生命教育獎」。記者賴香珊／攝影
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