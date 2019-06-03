台中足球園區從北屯改到南屯 議員憂中央收回補助

2019-06-03 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府原訂北屯區環中路與榮德路口「文中小6用地」興建足球休閒園區，獲前瞻基礎建設計畫補助。市府新團隊上任後，將地點移到南屯區「文中小用地」。

台中市足球園區預算約7億5000萬元，中央補助4億4940萬元，市府自籌3億125萬元。民進黨市議員江肇國、黃守達與蔡耀頡今天在教育文化委員會質疑，足球園區計畫改變，可能導致中央補助款減少，甚至取消補助，運動局長李昱叡回應，盡全力爭取中央補助維持60％，市府負擔40％。

市府將足球園區地點從北屯移到南屯區益豐路三段與龍富九路口的「文中小用地」，今年改追加預算3億223萬元，包括市庫1億元、中央補助款2億223萬元。

江肇國、黃守達表示，支持足球園區預算，但地點改變，計畫須調整，市府已將修正計畫報體育署申請變更計畫，但體育署的核准函至今還沒下來，他們擔心建設無法如期完成，中央可能會減少補助，甚至取消補助。蔡耀頡要求，若中央補助款減少，足球園區應回復原計畫。

李昱叡表示，台中市足球人口在國內數一數二，足球園區原規劃地點約7公頃，因開發規模相當大，作業期程冗長，加上前瞻計畫執行期程需在2021年8月底前完成，考慮後續營運維護花費及成本評估，因此修正計畫，會盡全力爭取中央補助維持60％，市府負擔40％。