口足畫家往生器捐 深情妻為他辦個展圓夢

2019-06-03 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



口足畫家廖健一今年3月去世，妻子廖麗靜說，丈夫生前就有器捐的想法，所以她決定幫丈夫完成遺願器捐，還因此遺愛了5人，廖健一脊髓損傷經常痛到得靠打嗎啡緩解，唯有在畫畫時可以暫時忘了身上的疼痛，他生前最想辦個人畫展，今天起在彰化基督教醫院藝廊辦個人畫展，廖麗靜說，丈夫現在一定很開心的在上面看著自己的畫展。

「你還活在5個人身上，你一定很開心!」廖麗靜說，54歲丈夫3月中風去世，捐出一對眼角膜、一對腎臟、肝臟、體內血管幫助5個人以上，人走了，但還可以讓受贈者好好活著，丈夫一定會感到欣慰。

廖健一原本是電鍍工廠的老闆，29歲那年被工廠的重機械壓傷導致頸椎第四、五節完全性損傷而全身癱瘓，他因此有9年完全走不出去，廖麗靜說，丈夫也曾很灰色，把自己封閉在家中，她總是鼓勵丈夫說，他們還有4個年幼的孩子「你至少讓孩子還看得到爸爸」。

民國91年彰化縣脊髓損傷重建協會開辦口足繪畫班，志工邀請廖健一學畫，並贊助學費，因為手指無法動，廖健一只能咬著筆作畫，廖麗靜不僅對廖健一不離不棄，照顧他和4個孩子，她得抱起廖健一上輪椅，廖健一作畫時，廖麗靜就在旁邊幫他擠顏料，廖麗靜說，丈夫可以成為畫家，他以丈夫為榮。

彰基疼痛醫學部部主任謝宜哲說，廖健一就診時總是笑瞇瞇的，其實他脊髓損傷的疼痛就像是拿針或刀，每分每秒在皮膚上扎、或割的感覺，都得靠嗎啡止痛，當知道廖健一是個口足畫家時他也很驚訝，後來又得知他積極想籌劃個人畫展，只是畫展還沒舉辦，就中風去世，令人惋惜。