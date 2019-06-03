新二代為罹癌母讀台大藥學系 藥廠老闆感動助學

2019-06-03 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化女中畢業生倪培雰是新住民第二代以希望入學錄取台大藥學系，因媽媽去年罹癌，讓倪培雰想讀藥學系，幫助媽媽和更多人，杏輝藥廠董事長李志文從媒體報導被倪培雰的孝心感動，將提供她未來大學每年6萬元助學金，也邀請她未來可以到杏輝實習，畢業後一定優先錄用。

彰化女中今天舉行畢業典禮，校長陳香妘說，今年594畢業生，新住民第二代有36位，而且學業表現優異，其中倪培雰拿下縣長獎、堅毅勵學獎、和杏輝獎，上台領獎時，同學們都為她歡呼。

杏輝藥廠杏輝藥廠公關經理江瑞玲也代表董事長李志文到彰女頒獎，江瑞玲說，杏輝藥廠也在研究癌症新藥，董事長看到倪培雰為了罹癌的媽媽而想讀藥學系，覺得很感動，除了未來6年共將提供助金額36萬元，也歡迎她未來可以到杏輝實習，杏輝會提供食宿，並給予實習費用，畢業後更會優先錄用，實現培雰想要投入研發新藥造福母親的心願。

倪培雰因家中經濟較弱勢，高中即在校工讀，為了省下住宿費，每天花一小時搭客運通車，她也體貼父母的辛勞，會幫忙做家庭手工，國中畢業那年還到工廠打工賺學費，來自越南的母親為了家計，還曾身兼三職，在工廠和早餐店工作，連假日都不休息。