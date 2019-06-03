陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

2019-06-03 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



日月潭是許多觀光客來台必訪景點，近年陸客團雖減，但仍有自由行陸客造訪，但水平高、消費能力也不低的他們卻是光逛街、不消費，令店家十分納悶，後來才知道問題全出在「行動支付」上，「他們想買也沒辦法」，盼南投縣政府協助改善。

南投縣議會今縣政總質詢，議員謝明謀提到，兩岸關係急凍，對岸團客不來，但店家多少還有自由行生意，近期卻接到店家反映，接了幾票陸客，他們往返各碼頭站點，停留不久就又上船離開，伊達邵商圈甚至待不到10分鐘就快閃。

而這種狀況讓船家、商店都納悶，尤其自由行陸客較團客的知識水平和消費力相對高，日月潭特產或原民文創商品具吸引力又不貴，他們卻興趣缺缺、兩手空空就閃人，後來才知道不是不消費，而無法消費，索性踩點拍照留念後就提早返船。

謝說，大陸近年養成「行動支付」的消費習慣，在國內或出國消費都不用現金，靠手機一刷就完成付費，要是縣內各風景區還無法建置，以手機、網路才能對接的付款方式，就算再多陸客來台，大部份店家想賺人民幣，恐怕也很難。