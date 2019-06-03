碧雲禪寺法拍後天將點交 比丘尼仍在籌重建經費

2019-06-03 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



二水鄉碧雲禪寺現況。記者林敬家／攝影 分享 facebook 彰化二水鄉碧雲禪寺增建的大雄寶殿及左右廂房建築去年10月間被縣府以違建理由夷為平地，事後追償代拆費用490萬元，因建物所有權人拒絕繳納，名下存款又不多，行政執行署彰化分署到現場查封，今年四月拍賣，由碧雲禪寺的比丘尼委託他人投標以1612萬得標，行政執行署將在後天（5日）點交，原碧雲禪寺比丘尼等人目前仍在籌措重建經費。

原碧雲禪寺比丘尼今天和信徒在碧雲禪寺旁的鐵皮包肉粽，對於拿回寺產感到展現出愉悅之情，法明法師說，當初標下該筆拍賣已經向信徒借了好幾百萬元，接下來整地重建新寺需要大筆錢，只能慢慢來，也需要信徒幫忙。

彰化二水鄉碧雲禪寺由建商魏明仁變成五星旗愛國教育基地，紛擾多年，魏明仁2012年取得碧雲禪寺產權，原在禪寺居住的4名比丘尼與佛尊等則在碧雲禪寺旁的鐵皮屋住了8年，魏明仁隨後將產權移轉到姊姊魏素丹名下，同時將碧雲禪寺擴建的大殿稱為「社會主義民族思想愛國教育基地」，在此升五星旗，唱義勇軍進行曲，每年中國國慶日舉辦大規模升五星旗儀式，彰化縣政府認為碧雲禪寺擴建的部分屬於違建，去年9月底進行拆除。