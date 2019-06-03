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盧秀燕兌現政見 高風險警務人員肺癌免費篩檢

2019-06-03 15:32中央社 台中3日電

台中市長盧秀燕為兌現競選政見，今天宣布提供交警、義交、義警、民防等高風險警務人員免費肺癌篩檢，共有15家醫院提供2200個肺癌篩檢公益名額。

盧秀燕除頒獎表揚15家醫療院所熱心公益提供免費癌篩檢，並與衛生局長曾梓展及15家醫院代表共同宣布108年警務人員肺癌篩檢啟動。

盧秀燕在市長選舉期間曾提出當選後將針對高風險警務人員提供免費肺癌篩檢，她表示，這項計畫引起市內15家醫療院所響應，今年提供2200個篩檢名額進行試辦，對象針對執行公務而可能影響健康或高風險族群，第一波針對相關警務人員，因為他們長期暴露在空污下執勤，守護市民的治安與公安。

盧秀燕指出，因為中部地區空污嚴重，新市政團隊上任以來第一件事就是強力整治與稽查空污，相當有成效；根據環保署資料統計，今年1至4月即時空氣品質指標（AQI）值超過100（對敏感族群不健康）的天數，跟去年同期相比，已大幅減少4成左右，但市府團隊不會以此自滿，還須繼續努力。

曾梓展指出，肺癌經常在10大癌症死因名列前茅，初期症狀不明顯，確診時往往已是晚期。經臨床研究，相較於傳統X光檢查，低劑量電腦斷層掃描檢查可早期發現、早期治療，但目前自費接受肺癌篩檢費用並不便宜。

曾梓展說，包括中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院、光田綜合醫院等15家醫院都主動提供肺癌篩檢公益名額，只要服務於台中市且符合條件的交警、義交、義警及民防都可免費篩檢。

肺癌盧秀燕空污

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