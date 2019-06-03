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松柏漁港魚貨多功集貨場趕工中 今年年底前完工

2019-06-03 12:36聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天邀集漁業署副組長焦正清、台中市議員施志昌、台中市政府海岸資源漁業發展所、大甲區公所及松柏港產業觀光發展協會等單位勘查「松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程」計畫，計畫總經費約8100萬元，目前進度約72％，預定今年底前可完工啟用。

蔡其昌表示，松柏港長年來受到海鮮饕客青睞主要在於魚貨相當新鮮，過去欠缺魚貨交易及集貨空間，漁民們只能在現場就地擺攤販售魚貨，這次透過中央經費挹注並配合市政府計畫，將打造全新的的魚貨多功能集貨場，讓漁民及饕客們擁有一舒適的魚貨展售空間。

蔡其昌說，松柏港雖是第二類漁港，主管機關為台中市政府，但只要是地方需要的，無論權責單位是地方或是中央，他都會盡全力來完成大家的期待，努力爭取公共建設預算，未來多功能集貨場完成後除了可以買魚貨，還可以看看海甚至喝杯海景咖啡，海線即將多了一處祕境景點。

施志昌表示，松柏港魚貨多功能集貨場當時經漁民召開會議決議，要求海資所將最初的二樓設計修正為一樓，把不必要的空間減少掉，未來漁民租用攤位成本也可以降低，更不會讓地方有蚊子館空間產生，這項計畫歷經了一年多工期就快完工，再次感謝蔡其昌副院長奔走中央協助完成土地變更及預算爭取。

立法院副院長蔡其昌等人今天勘查松柏漁港，魚貨多功能集貨場工程進度。記者游振昇／攝...
立法院副院長蔡其昌等人今天勘查松柏漁港，魚貨多功能集貨場工程進度。記者游振昇／攝影
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