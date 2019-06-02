名間交流道連假就封閉 地方反彈

2019-06-02 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投報導



每逢連續假日，國道三號名間交流道封閉「准下不准上」，南投縣府呼籲中央不要為了國道主幹線順暢，犧牲平面道路造成塞車。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

南投是觀光大縣，但逢國定假期或連假為讓國道主幹道暢行，高速公路局封閉名間交流道，用路人「只能下、不能上」管制，造成台3線竹山、名間、南投路段大塞車，地方強烈不滿，南投交通隊建議管制取代封閉。

南投縣政府指出，每年的春節、清明節等連續假期，返鄉車潮加上出遊、收假車潮，身為縣內中段的名間交流道不但要承接名間、南投車流，集集、水里、日月潭等地也同樣經此上高速公路，但高速公路局每逢連假把名間交流道封閉，車潮繞行市區走南投、中興交流道，讓台3線省道塞爆。

南投縣府多次提到道安會報討論呼籲中央重視，縣長林明溱也建請高公局改以管制或高乘載取代封閉名間道，不能為國六及國三主幹線車流，犧牲平面道路大塞車，近日再透過立委向中央再反映。

對此高公局函復縣府，仍要求縣府配合封閉名間交流道，強調依過去數據，反而應對名間交流道進行雙向入口封閉措施。

地方居民更嚴重反彈，「南投縣民豈是次等公民？」國道交流道在眼前卻上不去，市區假日塞爆寸步難行。

南投縣交通隊分析，名間交流道的車流以北上居多，以紐澤西護欄阻擋車潮改行南投交流道，反造成台3線北上嚴重壅塞；南投交流道又因設計問題與嚴格匝道儀控管制，更為壅塞；建議應以「用管制取代封閉」，在名間交流道進行高乘載管制與替代道路規畫，應更能有效紓解車流。