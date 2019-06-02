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豐原划龍舟喊停 運動局：水量不足沒緩衝帶有安全疑慮

2019-06-02 20:11聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市去年在豐原葫蘆墩公園舉辦有史以來第一場龍舟賽，沒想到才辦1年，今年就不辦了。外界質疑難道「逢龍必反？」運動局表示，去年是未編列經費，且現有場地辦理龍舟直道僅150公尺不到，寬度亦沒有緩衝區，龍舟迴轉半徑狹小，上下岸處也沒浮筒碼頭設施，有安全疑慮。

去年花博宣傳期間，軟埤仔溪因划龍舟引起熱議，這是台中有史以來第一次辦龍舟賽。不過因受限賽道不夠長且不夠寬，採6人制小龍舟，重心不穩多人翻船。不過有不少人建議再辦划龍舟帶動地方熱鬧且具商機，去年辦過今年不應該就此打住！

運動局解釋，107年市府雖在葫蘆墩軟埤仔溪辦過龍舟水域活動，但龍舟活動舉辦場域需要考量到水域寬度及長度，限於水域範圍僅能辦理短程賽事，且限於場地，舉行比賽有安全疑慮。

運動局表示，舉辦賽事須考量腹地、停車空間丶水質狀況、協勤人力支援(如賽務人員、安全救生、龍舟舵手)等因素。另各縣市龍舟賽採取至少12人，但軟埤溪賽事之龍舟為6人小船，龍舟硬體資源有待充實，運動局評估，現有之軟埤仔溪仍持續推動作為輕艇訓練之用，持續培育本市水域活動人才。

另軟埤仔溪是防汛用圳溝，日前現勘，逢梅雨季節水量還是不足，得商請場地權管單位提供水資源，才有利賽會活動辦理。

今年台中龍舟體驗在康橋水岸公園辦理，運動局表示，未來視龍舟體驗活動效益，綜合評估納入檢討後，再行研議最佳的可行推動方案。

豐原軟埤溪划龍舟喊停，台中運動局現勘水量不足，只能划6人制小龍舟。圖／運動局提供
豐原軟埤溪划龍舟喊停，台中運動局現勘水量不足，只能划6人制小龍舟。圖／運動局提供
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