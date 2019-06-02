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台中米可吉他樂團將赴波蘭比賽 也應邀演出

2019-06-02 18:47中央社 台中2日電

深耕中部10年的台中米可吉他樂團將赴波蘭國際吉他音樂比賽藝術節參賽，也應邀演出。團長趙柏群今天說，將演奏「桃花過渡」、「雨夜花」、「高山青」等歌曲，讓世界認識台灣。

波蘭國際吉他音樂比賽藝術節將於6月7日至10日在小鎮契頌奇舉行。

趙柏群表示，波蘭國際吉他音樂比賽藝術節已成為音樂界的盛事，各國音樂表演者都慕名而至，透過國際賽事與聯合展演方式，呈現豐富多元的音樂類型，本來帶學生到波蘭參賽，未料也意外獲邀表演。

趙柏群指出，台語是最美麗的語言，表演歌曲挑選「桃花過渡」、「雨夜花」展現台灣在地特色，更以「高山青」呈現台灣原民文化之美，希望透過演奏具有台灣意象的歌曲，讓世界認識台灣。

在這次藝術節中，另項重點就是國際吉他大賽，米可吉他的18位成員將和來自歐洲各國的選手進行比賽。

團員江芷涵說，因為對手較年長，讓他很緊張，所以只能靠著勤練習發揮水準；團員林翔毅表示，為了到波蘭比賽，以前一周一次的練習，最近幾乎天天報到，期待和歐洲、波蘭的樂手們交流。

趙柏群表示，古典吉他能夠表現音樂的纖柔細膩，也能呈現空間的氣勢磅礡，前幾年米可吉他在日本、中國、新加坡等地巡演，首度橫跨歐洲，希望音樂快樂的種子可散播到世界各地。

波蘭藝術節語言
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