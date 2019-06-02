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守護彰化東螺溪水環境 清除290公斤垃圾

2019-06-02 17:55中央社 彰化縣2日電

彰化縣政府今天在溪湖鎮東螺溪台灣欒樹隧道舉辦清淨水環境活動，眾人清出290公斤垃圾、11公斤資源回收物、移除608公斤外來植物，並檢測東螺溪水溫、酸鹼值、溶氧、濁度。

彰化縣政府今天號召社區團體在東螺溪生態教育園區辦理清淨水環境活動，500多名志工清出290公斤垃圾、11公斤資源回收物、移除608公斤外來植物，眾人並以簡易水質檢測包採集東螺溪溪湖段、田尾段、埔鹽段溪水，檢測水溫、酸鹼值、溶氧、濁度為東螺溪體檢。

彰化縣長王惠美出席說，東螺溪流經10鄉鎮、34鄉里，沿線有農田、畜產業，當民眾環保意識抬頭，陸續組織水環境巡守隊做巡邏及清潔工作；目前全縣有25支水環境巡守隊，但人力仍不足，歡迎更多民眾響應，共同維護水環境，相信流域內種出的農作物也會較健康。

彰化縣政府環境保護局表示，東螺溪地處偏僻，早年河岸常遭不肖業者傾倒廢棄物，近年在水環境巡守隊及各界守護下，傾倒情形大幅下降，溪旁自行車道更成為民眾假日休閒好去處，每年3月、4月木棉花綻放，台灣欒樹9月黃花盛開，生態也非常豐富。

環保局表示，目前彰化縣共有25支水環境巡守隊運作、1000多名志工，全力照護洋子厝溪、舊濁水溪、員林大排、貓羅溪等縣內工業及畜牧業聚集的污染重點區水域網絡，歡迎縣民加入，共同守護彰化縣水域環境安全。

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