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最難中籤「田中馬」 今年釋出40名公益跑者免抽籤

2019-06-02 14:04聯合報 記者林敬家╱即時報導

全台最受歡迎馬拉松之一「田中馬」6月1日起開放報名，預計在登記的選手中抽出 1萬2000個名額，去年抽籤中籤率僅 29.41% ，被網友稱全台灣最難中籤的馬拉松賽事，但今年賽事推出40名免抽籤的公益贊助名額，每位含報名費5000元，費用將全數捐贈彰化家扶中心田中區扶幼委員會，鼓勵跑友跑步做公益。

「田中馬」跑步路線有田園景致、豐盛的補給與熱情的鄉親沿途加油打氣，每年吸引上萬名跑友慕名前來，去年共吸引來自 18 個國家，近千名的海外跑者參與，由於每年報名中籤難度高，今年依開放報名已引起跑友熱烈討論，在「台灣米倉田中馬拉松」臉書粉絲頁留言「希望今年人品好一點能抽到」、「又到了扶老奶奶過馬路積陰德拚手氣的時候了」、「最近不可以做壞事！洗手要洗乾淨」、「不要再摃龜了！！」

田中觀光商圈鄭宗政理事長表示，田中馬如同台灣農村意象的縮影，賽事以打造城鎮品牌的概念經營，希望跑者來到田中，可以體驗台灣道地的農村特色，感受滿滿的人情味。

田中馬一般及海外選手，即日起至 6月10日中午 12 點可上網登記，6月12日上午11點大會進行電腦抽籤，並在當天中午12點公布中籤名單；設籍於彰化縣田中鄉的鄉親，有500 名直通名額採線上作業，報名時間到6月3日晚上12點，須上傳身分證件或戶籍謄本完成審核，額滿為止。

田中馬被稱為「最有人情味」，每年吸引跑友報名抽籤。報系資料照
田中馬被稱為「最有人情味」，每年吸引跑友報名抽籤。報系資料照
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