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影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 12:08聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

已退休的霧峰警分局小隊長蘇振昌熱愛登山，他上周三前往台中市北屯大坑5-1號步道登山時，發現一條長約160公分的「巨無霸」眼鏡蛇就在步道旁，眼鏡蛇看到人經過，還警戒的挺起上半身吐信，模樣十分嚇人，蘇將影片上傳到臉書後，引發討論，蘇今受訪時表示，其他山友不久前也在同條步道發現兩條體型差不多的眼鏡蛇，呼籲山友行經該處時要提高警覺。

「此生看過最大條的眼鏡蛇」，蘇振昌表示，退休後爬山約有6、7年時間，最近有聽到山友討論，在大坑5-1號步道的1公里處，有發現兩條眼鏡蛇纏繞在一起，疑似在交配，沒想到上周三（5月29日）他爬山時，就在同條步道的0.7公里處，發現眼鏡蛇就在步道定點解說區的號牌旁。

蘇振昌說，眼鏡蛇的長度約有160公分，身體可能有一個女生的手臂粗，看到人經過時，還挺身吐信，不少行經該處的女山友也嚇壞，其中一名山友還大膽拿出樹枝，前往驅趕，最後是用樹枝、登山杖花了約10分鐘的時間，才將該條眼鏡蛇壓制。

台中市農業局林務自然保育科長陳英琮表示，已快到端午節，天氣逐漸變熱，蛇也結束冬眠，外出覓食，所以最近市民登山時，會發現蛇蹤影的機率會變高，因為眼鏡蛇是保育類動物，登山時若看到蛇，也不必過度驚慌，蛇不會主動攻擊人類，快速閃避即可，如果蛇有攻擊人類的動作，可以使用樹枝或登山杖撥開即可。

台中市北屯大坑登山步道近來出現一條巨無霸的眼鏡蛇，退休刑警發布到臉書，呼籲山友注...
台中市北屯大坑登山步道近來出現一條巨無霸的眼鏡蛇，退休刑警發布到臉書，呼籲山友注意。圖／蘇振昌提供
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台中市北屯大坑登山步道近來出現一條巨無霸的眼鏡蛇，退休刑警發布到臉書，呼籲山友注...
台中市北屯大坑登山步道近來出現一條巨無霸的眼鏡蛇，退休刑警發布到臉書，呼籲山友注意。圖／蘇振昌提供
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