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在地心產業／種桑椹苦盡甘來 創樂農發品牌

2019-06-01 23:08聯合報 本報記者何烱榮

彰化縣青農聯誼會埤頭分會長許宏賓栽種桑椹多元，在農改場輔導下要開發桑椹果乾。 記...
彰化縣青農聯誼會埤頭分會長許宏賓栽種桑椹多元，在農改場輔導下要開發桑椹果乾。 記者何烱榮／攝影
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「每年桑椹成熟時，最先嘗鮮的是鳥。」彰化縣埤頭鄉青農許宏賓12年前離開生物科技公司的冷氣辦公室，與剛結婚的妻子回到埤頭老家，頂著大太陽把父親遺留的閒置稻田，打造 「樂農發」品牌的桑椹標準園，看到桑椹又成熟，滿心歡喜。

許宏賓說，桑椹是一年一收，他有完整的生產履歷，獲得國內知名飲料公司信任，建立長期合作的通路管道，自己保留部分桑椹加工做成果汁、果醬、果醋和冰沙自銷，還到台中區農業改良場學習新技術，準備開發桑椹乾新商品，擴大栽種面積。

「我是獨子，看到媽媽年紀大了，家裡又有快一百歲的奶奶，決定返鄉從農。」許宏賓因栽種有機桑椹入選百大青農，吃了不少苦。他說，12年前參加漂鳥計畫，到屏東學養蝦、台東學種香草，憑著「夢想」開始栽種蘆薈、香草都失敗，後來知道桑椹是健康水果，再次自我挑戰。

許宏賓種了3、4年，桑椹收成一直不理想，當時的台中農改場場長張致盛知道他的困境，邀請苗栗農改場桑椹專家到埤頭指導，許參加各項技術講習、到大學上食品營養課程，農委會也商請中興大學食品系教授擔任陪伴師，指導如何加工開發桑椹產品。

許宏賓說，找出問題後，他把四百多棵桑椹全部耕鋤，依照專家指導的株距重新栽種，並採取草生、有機栽培，果然植株壯壯、每年果實纍纍，常吸引鳥來嘗鮮。目前0.3公頃的規模將擴大到0.7公頃。

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