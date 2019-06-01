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林芯儀建國科大畢典唱透透 畢業生抱寶寶搶鋒頭

2019-06-01 21:23聯合報 記者劉明岩╱即時報導

建國科技大學今天舉行畢業典禮，共有2247位畢業生，除了在國外實習的應屆畢業生專程搭機回國參加外，還有已是人父的畢業生抱著剛出生的寶寶搶鋒頭，典禮結束前，出現神祕佳賓歌星林芯儀，全場唱透透，全場樂翻天。

建國科技大學的畢業典禮，由於有近千位來自馬來西亞、越南、日本、韓國及本國的學生家長要求進場觀禮，儀式只好分上、下午兩場舉行，來自各界的貴賓、校友齊集一堂，其中包括高雄市勞工局長王秋冬也是建國科大的校友，特地回母校跟學弟妹們祝賀。

建國科大今年有100多位各系大四學生到日本、韓國、加拿大、星加坡、澳洲的企業實習，大部分都專程趕回來參加畢業儀式，紛紛搶著向母校致謝詞，連同越南籍、日本籍畢業生，﹂各說各話」，就像小型聯合國。

就讀資訊與網路通訊系的畢業生林立人，除了拿到一張學位證書，愛情也修成正果，不但結婚還有小孩，抱著剛出生不久的嬰兒到場，感謝母校讓他收穫滿滿，不過，因初為人父，手忙腳亂，在旁應用外語系畢業生許芸鳳只好為他拿講稿。

美容科技研究所畢業生施麗娟的先生及兒女還特地製作了一個大看板，宣告「我媽學歷比我高」。

典禮結束前，舞台上突然出現一位神祕佳賓，就是唱紅「一人咖啡」連續劇主題曲的歌星林芯儀，引來一陣騷動。

林芯儀覺得一個人在舞台上唱歌太孤單，要求主辦單位給她唱全場，握著麥克風從台上唱到台下，再唱到二樓看台，許多畢業生還要求要與林芯儀拍合照，林芯儀也要大家與她齊唱「小幸運」。

建國科技大學江金山表示，畢業典禮代表畢業生已經完成一個階段的學習，理應快樂慶祝，不應該有離情依依的悲情氣氛。他勉勵畢業生要終身學習的心理準備，才不會被變化快速的資訊社會所淘汰。

美容科技研究所應屆畢業生施麗娟家人支持她進修，全家人都出席她的畢業典禮，她的小孩...
美容科技研究所應屆畢業生施麗娟家人支持她進修，全家人都出席她的畢業典禮，她的小孩還製作了一個大看板為她加油打氣。照片／建國科大提供
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歌星林芯儀是建國科大畢業典禮神秘佳賓，引起一片騒動。照片／建國科大提供
歌星林芯儀是建國科大畢業典禮神秘佳賓，引起一片騒動。照片／建國科大提供
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應用外語系畢業生黃秋9(左)在大阪花園酒店實習專程趕回參加畢典，爭取為母校致謝詞...
應用外語系畢業生黃秋9(左)在大阪花園酒店實習專程趕回參加畢典，爭取為母校致謝詞機會。照片／建國科大提供
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資訊與網路通訊系應屆畢業生林立人不但大學器學兼優準時畢業，還結婚生子，收獲滿滿。...
資訊與網路通訊系應屆畢業生林立人不但大學器學兼優準時畢業，還結婚生子，收獲滿滿。照片／建國科大提供
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建國科技大學吳聯星董事長、江金山校長與畢業生一大早在學校第二景點拍了一張千人大合...
建國科技大學吳聯星董事長、江金山校長與畢業生一大早在學校第二景點拍了一張千人大合照。照片／建國科大提供
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日本籍學生西村南海(左)、越南學生楊翠瓊(中)、楊氏 幸(右)四年前她們來到建國...
日本籍學生西村南海(左)、越南學生楊翠瓊(中)、楊氏 幸(右)四年前她們來到建國科技大學一句華語都不會講，如今她們都可以用流利的華語向師長致謝詞。照片／建國科大提供
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建國科大師生爭相要與歌星林芯儀拍照。照片／建國科大提供
建國科大師生爭相要與歌星林芯儀拍照。照片／建國科大提供
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美容科技研究所二甲許多都是美容美髮業界名師，重回校園修讀學位，同時畢業，大家都覺...
美容科技研究所二甲許多都是美容美髮業界名師，重回校園修讀學位，同時畢業，大家都覺得很開心。照片／建國科大提供
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建國科大校長江金山校為學生代表撥穗祝福收成滿滿。照片／建國科大提供
建國科大校長江金山校為學生代表撥穗祝福收成滿滿。照片／建國科大提供
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畢業典禮韓國越南
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