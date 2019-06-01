林芯儀建國科大畢典唱透透 畢業生抱寶寶搶鋒頭

2019-06-01 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



建國科技大學今天舉行畢業典禮，共有2247位畢業生，除了在國外實習的應屆畢業生專程搭機回國參加外，還有已是人父的畢業生抱著剛出生的寶寶搶鋒頭，典禮結束前，出現神祕佳賓歌星林芯儀，全場唱透透，全場樂翻天。

建國科技大學的畢業典禮，由於有近千位來自馬來西亞、越南、日本、韓國及本國的學生家長要求進場觀禮，儀式只好分上、下午兩場舉行，來自各界的貴賓、校友齊集一堂，其中包括高雄市勞工局長王秋冬也是建國科大的校友，特地回母校跟學弟妹們祝賀。

建國科大今年有100多位各系大四學生到日本、韓國、加拿大、星加坡、澳洲的企業實習，大部分都專程趕回來參加畢業儀式，紛紛搶著向母校致謝詞，連同越南籍、日本籍畢業生，﹂各說各話」，就像小型聯合國。

就讀資訊與網路通訊系的畢業生林立人，除了拿到一張學位證書，愛情也修成正果，不但結婚還有小孩，抱著剛出生不久的嬰兒到場，感謝母校讓他收穫滿滿，不過，因初為人父，手忙腳亂，在旁應用外語系畢業生許芸鳳只好為他拿講稿。

美容科技研究所畢業生施麗娟的先生及兒女還特地製作了一個大看板，宣告「我媽學歷比我高」。

典禮結束前，舞台上突然出現一位神祕佳賓，就是唱紅「一人咖啡」連續劇主題曲的歌星林芯儀，引來一陣騷動。

林芯儀覺得一個人在舞台上唱歌太孤單，要求主辦單位給她唱全場，握著麥克風從台上唱到台下，再唱到二樓看台，許多畢業生還要求要與林芯儀拍合照，林芯儀也要大家與她齊唱「小幸運」。