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全台獨一無二 二水鄉端午有黑泥田創意拔河比賽

2019-06-01 19:53聯合報 記者何烱榮╱即時報導

加油！123、123…拔河是很平常，也常見的運動，如果是在水田裡拔河，可能聽都沒聽過，彰化縣二水鄉源泉社區發展協會和水土保持局南投分局將在8日舉辦「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」，吸引中彰投雲4縣市的社區、32隊報名。

這項全台首見的端午「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」，8日上午9時至下午5時在社區廣場登場，吸引中彰雲四縣市共32個社區組組隊參加，今天社區和南投分局為這項創意活動熱身；社區金正勇不老樂團開場表演後，在地的1.5印象樂團帶來農村音樂演唱，現場還有源泉社區發展協會、百寶村物產館、鄭媽媽喜樂農場、明承麵線展示在地的特色物產。

社區發展協會理事長賴昭旭說，社區動員在水田挖出2條拔河水道，每條長30米、寬5米，每隊5男3女組成，比賽規則跟一般拔河一樣。因二水鄉灌溉水來自濁水溪，水呈黑色，取名黑泥田拔河比賽，是土台獨一無二的趣味拔河比賽。

「今天社區婆婆媽媽分工合作包粽子，親子組隊搶先體驗水田拔河樂趣，非常熱鬧，偏鄉社區洋溢笑聲。」長賴昭旭說，這項台灣難得一見的創意活動，分為「黑泥田拔河比賽」、「黑泥田創生市集」與「黑泥田音樂會」三大主軸，讓參與民眾感受田園樂趣，也重現農村相互合作的傳統精神。

水保局南投分局農村營造課長黃美琴說，濁水溪猶如母親之河，孕育彰南地區豐富的物產，二水鄉因水利灌溉發達，造就豐饒的物產及獨特的水利文化；在二水鄉八堡圳水源頭慶端午，透過拔河比賽、市集活動、音樂演出、表演活動及彩繪比賽，讓民眾感受專屬於彰化的獨特魅力、在地產業與文化的感動。

黃美琴說，源泉社區發展協會發揮創意，策辦「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」活動，將台灣農業社會中農忙之暇，最具有回憶跟記憶活動透過趣味性競賽方式去展現，也透過市集展現彰化在地優質的農特物產，絕對值得親子一起感受彰化優質農村物產及多元的產業魅力。

二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音...
二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」熱身。記者何烱榮／攝影
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二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音...
二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」熱身。記者何烱榮／攝影
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二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音...
二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」熱身。記者何烱榮／攝影
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二水鄉源泉社區的水田裡拔河活動，是全台獨一無二的端午節創意活動。照片／陳佳瑞提供
二水鄉源泉社區的水田裡拔河活動，是全台獨一無二的端午節創意活動。照片／陳佳瑞提供
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二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音...
二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」熱身。記者何烱榮／攝影
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二水鄉源泉社區的水田裡拔河活動，是全台獨一無二的端午節創意活動。照片／陳佳瑞提供
二水鄉源泉社區的水田裡拔河活動，是全台獨一無二的端午節創意活動。照片／陳佳瑞提供
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二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音...
二水鄉源泉社區發展協會、水保局南投分局今天為端午節的「黑泥田拔河比賽暨創生市集音樂會」熱身。記者何烱榮／攝影
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拔河音樂會
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