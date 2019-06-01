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中風父器捐救子 獨子終於脫離洗腎之苦

2019-06-01 19:50聯合報 記者王昭月╱即時報導

彰化基督教醫院一名洪姓護理師的哥哥，大學起開始洗腎，生活品質一落千丈，她父親很不捨，一直想捐腎幫忙但未如願，去年突然腦中風不省人事，當下她取得家人的共識後決定讓父親器捐遺愛，除讓哥哥重拾健康，也幫助多位患者的生命獲得延續。

高雄長庚醫院今午舉辦器官捐贈感恩追思大會，邀捐贈者家屬及受贈者參加，院長王植熙特別帶領醫護人員及與會者，獻花追思無私器捐的「大愛天使」們。

在彰基服務的洪姓護理師，追思會中娓娓道出父親身後捐腎救子的故事，她說，平常在醫院看到其他家屬為亡者做出器捐決定時，總是備感煎熬，角色易位後，她才能真正體悟，但她仍慶幸為父親做了器捐的決定，圓了他生前想捐腎給哥哥的心願，同時也救了許多需要器官移植的人，讓他們的生命獲得延續。

洪姓護理師說，她哥哥大學起就因腎疾開始洗腎，一周出入醫院3、5 天，前後長達10年，父親在世時，對她哥哥的病況掛心不已，曾表示希望捐腎救兒子，去年一個冬夜，她父親突然腦溢血陷入昏迷，她奔到急診室看到插滿管子的父親，當護理師的本能直覺父親可能不樂觀，為此她取得家人同意，讓父親器捐，完成幫助哥哥的心願。

她表示，父親共捐出心、肝、腎及眼角膜。現在不只她哥哥恢復健康，也幫很多人延續生命。

高雄長庚醫院表示，1986年起醫院共協助800人完成器官、大體、病理捐贈，幫助3千多人重獲新生。一名有腎病家族史的林小姐，國中健檢時就發生蛋白尿，懷孕生產後，腎功能開始異常，最終落得洗腎的宿命，洗腎後常昏倒、癲癇、皮膚發紅疹甚至視力模糊，讓她一度想放棄人生，所幸上天眷顧，她獲得大愛捐腎，開啟健康的第二人生。

高雄長庚醫院舉辦器官移植感恩追思大會，每年器捐者及受贈者都會聚首，共同緬懷已故的...
高雄長庚醫院舉辦器官移植感恩追思大會，每年器捐者及受贈者都會聚首，共同緬懷已故的「大愛天使」們。記者王昭月／攝影
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洪吉田（見圖）生前不捨兒子長年忍受洗腎之苦，曾想捐腎救子，結果這個心願在去年腦溢...
洪吉田（見圖）生前不捨兒子長年忍受洗腎之苦，曾想捐腎救子，結果這個心願在去年腦溢血不治後才完成。圖／洪吉田家屬提供
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洗腎護理師器官捐贈
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