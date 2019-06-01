58歲女會計過勞？ 竟是二尖瓣逆流嚴重險喪命

2019-06-01 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



58歲黃姓會計在公司擔任要職，去年以為工作過勞，常常覺得疲憊、喘，就醫發現是因二尖瓣逆流嚴重，經手術修補二尖瓣，3個月重返職場。台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智說，二尖瓣脫垂，是瓣膜閉合位置較高，是常見的疾病，應定期追蹤，早期發現、早期接受治療，避免病況惡化到嚴重瓣膜逆流、心臟衰竭，面臨無法回復、危及生命窘境。

魏皓智說，瓣膜疾病的成因有很多，可能與老化、缺血性心臟病、感染、心肌病變、外傷等有關、少部分也有先天缺損造成，在手術治療或經心導管治療也都有不同，心臟外科醫師會針對病人瓣膜病生理有異常的地方執行修補或置換。

他指出，如果能以修補手術達到治療效果，醫師會盡可能執行修補手術，減少病人需終身服用抗凝血劑的併發症或風險，若是無法修補則給予瓣膜置換手術，瓣膜的各種型態醫材在近幾年由於生物科技快速進展選擇也多樣性，醫師也會與病人或家屬作醫病共享決策提供資訊，醫材優劣分析，病人術前檢查評估結果醫師也會充分與病人溝通說明，清楚了解病人意願最後達共享決策，幫助病患解決瓣膜問題。