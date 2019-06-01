另類遶境真環保 彰化南瑤宮環島淨灘

2019-06-01 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



一場名為「環保媽祖—乾淨台灣—環島淨灘」活動，今天上午起，在彰化南瑤宮媽祖鑾駕帶領下，從彰化縣線西鄉肉粽角海灘展開， 上百名熱心民眾迅速撿拾海灘上的垃圾，下午轉往苗栗縣通霄鎮白沙屯海灘，明天再到新竹市南寮海岸沙灘繼續淨灘。

這場活動特別的淨灘活動，是由乾淨台灣發展協會與彰化南瑤宮共同舉辦，從今天起到6月16日分3梯次，在全國北中南舉行淨灘活動。

第二梯次則是6月7日在台北市士林區社子島沙灘，6月8日在基隆市外木山沙灘，6月9日於花蓮新城鄉七星潭海灘；第三梯次於6月15日在台市南區黃金海岸，6月16日最後一站則前往屏東恆春南灣海灘淨灘。

彰化市長林世賢過去是環保健將，擔任市長後，施政特別注重環保議題，由於彰化市長同時是彰化南瑤宮代表人，即構想將南瑤宮媽祖塑造環保媽祖形象，因此發起此次的環保淨灘活動。

林世賢說，自古以來海上女神媽祖就是先民渡海及沿海漁民出海的精神依靠，當代海洋生態維護是亟需關切的議題與行動，但海象多變隱藏深不可測的危險因子，此次活動藉著媽祖「巡視關照」撫慰人心安定，淨灘之外，同時安排參訪數間與南瑤宮有往來的友宮廟，促進交誼。

今天天氣炎熱，無論是抬鑾駕者及熱心淨灘的民眾，均是十分辛苦，但在媽祖的感召下，為著環保，為了海岸清潔，大家頂著豔陽，均很賣力淨灘，不一會兒，就把海灘垃圾撿拾乾淨，還海灘乾淨的空間。