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台中之光！中市綠川、黎明溝水環境改善獲獎

2019-06-01 12:35聯合報 記者余采瀅╱即時報導

經濟部水利署「2019全國水環境大賞」競賽結果昨出爐，台中市綠川及黎明溝水環境改善計畫分別奪下「水漾景觀獎」與「公私協力夥伴獎」兩大獎項。台中市水利局表示，市府從提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造3大面向著手進行水環境改善，同時透過培力計畫，整合地方意見，持續為台中打造以人為本的親水環境。

台中市水利局長范世億說，榮獲「水漾景觀獎」的綠川水環境改善計畫（復興路至愛國街）案，從提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造3大面向進行著手，透過保留綠川河道兩側老樹，搭配砌石護岸並設置木棧道，整體美化河堤的人行步道，同時打造書香氣息濃厚的書屋橋，營造悠閒的閱讀氛圍。

榮獲「公私協力夥伴獎」的黎明溝水環境改善計畫案，從規畫開始時，就與地方進行多達9次訪談，進而廣納各界專家學者意見及地方需求，也因此成功爭取前瞻基礎建設水環境計畫補助，施工期間還結合社區志工及專家學者，復育原生種綠堤與生態，創造豐富的棲地空間。

另外，市府也與學校及社區合作舉辦生態研習活動，實際帶領中小學生及民眾認識淨水植物、原生種魚類並移除外來種，與在地居民建立良好的互動關係；至於後續管理維護工作則委託黎明城鄉發展協會認養，由當地志工團體、社區居民定期進行巡守及環境維護工作。

水利局指出，為深耕河川生態環境教育，市府今年起規畫「愛水學堂」水利營活動，今年春夏將辦理48場次「溪手走讀河川」水環境導覽活動，希望藉由課堂、遊戲及實地調查與觀察體驗等方式，讓更多人透過五感體驗大台中水環境的人文特色與生態工程。

台中綠川水環境改善計畫（復興路至愛國街）榮獲「水漾景觀獎」。圖／台中市水利局提供
台中綠川水環境改善計畫（復興路至愛國街）榮獲「水漾景觀獎」。圖／台中市水利局提供
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黎明溝環境教育研習活動。圖／台中市水利局提供
黎明溝環境教育研習活動。圖／台中市水利局提供
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台中市綠川
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