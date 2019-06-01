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合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44聯合報 記者江良誠╱即時報導

合歡山公路翠峰路段路基崩塌路面出現天坑，導致合歡山交通全面中斷。圖／仁愛警分局提...
合歡山公路翠峰路段路基崩塌路面出現天坑，導致合歡山交通全面中斷。圖／仁愛警分局提供
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南投縣仁愛鄉5月下旬接連暴雨侵襲，合歡山公路台14甲線18.6K翠峰路段前天深夜路基塌陷成大天坑，導致翠峰到合歡山之間道路中完全中斷，公路總局昨天漏夜搶修，調運調運鼎型塊、方型混凝土塊等機具和材料進行鋼軌樁打設與回填，原本預計最快今天中午可以搶通，但上午山區又降下大雨，使的搶修更為困難，可能要延到今晚才能搶通。

埔里工務段說，因為大雨山區路況並不穩定，建議民眾今天最好避免上山，如果真要行經合歡山公路，建議先向埔里工務段或翠峰派出所詢問路況，確保行車安全。

埔里工務段指出，翠峰路段的塌陷情況比預期嚴重，利用空拍機攝影，可以發現道路下方路基幾乎全部消失，僅剩路面懸空，使的搶修相當困難。為了確保安全，立刻封閉道路，禁止車輛通行。管制路段從合歡山公路18K翠峰段至33K處合歡山遊客中心，是合歡山公路首度全面封閉。

因為台14甲線是連接合歡山、武嶺、松雪樓、花蓮縣等地的重要道路，對交通影響甚鉅，公路總局也漏夜搶修。以長臂怪手及調運鼎型塊、方型混凝土塊等機具和材料進行鋼軌樁打設與回填路基，今將漏夜趕工，盼明天搶通，但確切搶通時間仍得視現場氣候、災況而定。

仁愛警分局表示，因暫時無法開車抵達武嶺，若從南投清境到花蓮或台中梨山須改走力行產業道路，但力行產業道路也因豪雨多處坍方路況極差，只能通行四輪傳動車。民眾真的得上山，建議先查詢路況。埔里工務段（049）2982066、翠峰派出所（049）2802603。

合歡山公路翠峰路段路基崩塌路面出現天坑，導致合歡山交通全面中斷。圖／仁愛警分局提...
合歡山公路翠峰路段路基崩塌路面出現天坑，導致合歡山交通全面中斷。圖／仁愛警分局提供
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合歡山公路翠峰路段路基淘空，從空照可看出底下路基幾乎全部流失，只剩路面懸空，相當...
合歡山公路翠峰路段路基淘空，從空照可看出底下路基幾乎全部流失，只剩路面懸空，相當危險。圖／公路總局提供
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合歡山埔里武嶺
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