彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣平和國小曲棍球隊獲得推薦代表我國參加「2019年第48屆加州盃世界曲棍球錦標賽」，不負眾望，在12歲以下組別獲得冠軍，完成3連霸。縣長王惠美今天傍晚親自前往桃園機場接機，還為代表隊成員戴上迎賓花圈，讓小將們喜出忘外。

平和國小曲棍球隊在5月23日至31日參加2019年美國加州盃世界曲棍球錦標賽，總共有將近100隊的隊伍，平和國小小將們不畏當地氣候只有10度低溫，而且美國當地是綠色草坪的球場，跟台灣硬的場地截然不同，他們仍能一路過關斬將，非常不容易。

縣長王惠美獲知平和曲棍球隊獲得冠軍後，除了第一時間將紅榜送至平和國小表達祝賀之意，今天下午更率領縣府教育處長陳逸玲、平和國小校長張鴻章以及家長會成員等人至桃園國際機場接機，還親自為代表隊成員戴上迎賓花圈，感謝他們為國家及彰化爭光，還邀請隊職員及選手們6月3日至縣長公館共進早餐，分享比賽心得。

此次比賽是由平和國小學務處主任王秀娟總領隊、分校主任賴家源副領隊、體育組長蔡祐仁以及教練李源彬、劉品慧帶領赴美比賽，球員有彭俊諺、黃柏勳、張嫚庭、王昱証、蔡季道、林宥翔、陳鋒承、洪侑增(守門員)、陳竑樂、賴欣苹、梁而頡(隊長)。