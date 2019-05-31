南投環縣自行車挑戰賽 紫南宮金雞獎牌超搶手

2019-05-31 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「2019永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車賽，6月2日上午6點將在竹山鎮消防署訓練中心停車場舉行，今年參賽選手共有3000人，包括5個國家10名國際好手參加，選手於限定7小時內完成全程，除了騎士完成證書，即可獲得紫南宮設計的金雞造形鏤空獎牌，可以將錢母鑲入獎牌中，成為獨一無二的紀念品。

南投縣副縣長陳正昇說，聯合國去年將6月3日定為「世界自行車日」，今年紫南宮環縣極限自行車挑戰賽報名人數非常踴躍，為了考量活動品質及安全限額3000人報名，邀集國內外自行車愛好者一起響應「世界自行車日」。

南投縣長林明溱將自行車運動與休閒旅遊結合，已連續4年舉辦國際自由車環台賽南投站，日月潭環湖自行車道入選美國CNN旅遊台全球十大最美自行車道，吸引愛好單車選手到南投騎單車旅遊。

而全國知名的紫南宮舉辦環縣自行車活動，以紫南宮香火鼎盛連結為「一騎『起』來發財-紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，諧音為「一起來發財」，並象徵全民自行車運動「有騎有保庇」，為主要意義與精神。