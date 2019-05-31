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南投環縣自行車挑戰賽 紫南宮金雞獎牌超搶手

2019-05-31 19:39聯合報 記者江良誠╱即時報導

「2019永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車賽，6月2日上午6點將在竹山鎮消防署訓練中心停車場舉行，今年參賽選手共有3000人，包括5個國家10名國際好手參加，選手於限定7小時內完成全程，除了騎士完成證書，即可獲得紫南宮設計的金雞造形鏤空獎牌，可以將錢母鑲入獎牌中，成為獨一無二的紀念品。

南投縣副縣長陳正昇說，聯合國去年將6月3日定為「世界自行車日」，今年紫南宮環縣極限自行車挑戰賽報名人數非常踴躍，為了考量活動品質及安全限額3000人報名，邀集國內外自行車愛好者一起響應「世界自行車日」。

南投縣長林明溱將自行車運動與休閒旅遊結合，已連續4年舉辦國際自由車環台賽南投站，日月潭環湖自行車道入選美國CNN旅遊台全球十大最美自行車道，吸引愛好單車選手到南投騎單車旅遊。

而全國知名的紫南宮舉辦環縣自行車活動，以紫南宮香火鼎盛連結為「一騎『起』來發財-紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，諧音為「一起來發財」，並象徵全民自行車運動「有騎有保庇」，為主要意義與精神。

南投縣已連續舉辦14屆的武嶺自行車挑戰賽及塔塔加自行車挑戰賽，皆為挑戰高山爬坡賽。而縣府與紫南宮合作舉辦環縣99.9公里自行車賽，參加選手於限定7小時內完成全程，大會頒給騎士完成證書，即可獲得紫南宮金雞造形鏤空獎牌，紫南宮也會提供豬年發財錢母，讓選手完賽後將錢母金幣鑲入獎牌，象徵圓圓滿滿，也成為獨一無二的紀念品。

紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車賽2日舉行，在7小時內完賽選手，都可獲得金雞...
紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車賽2日舉行，在7小時內完賽選手，都可獲得金雞造型鏤空獎牌，可將紫南宮錢母鑲入獎牌中，成為最熱門的紀念品。圖／南投縣政府提供
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