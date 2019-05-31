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豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

豐原葫蘆墩公園有座X型斜張跨橋，斥資5000萬元，完工5年仍未開放，經土木技師鑑定，結構安全仍有問題，市府評估要再花3000萬元補強結構。台中市建設局長陳大田說，將籌措預算補強後開放，同步追究相關責任，不排除向廠商求償。

這座X型斜張跨橋位於豐原區五權路、圓環北路口，位於豐原葫蘆墩公園園區，供行人通行，全案曾遭監察院糾正，迄今已完工5年，仍未開放通行。

根據糾正報告，這座跨橋8年前規畫設計，102年10月工程發包後，經過2次大規模結構變更，驗收時發現鋼索尺寸與設計不符，當時的豐原區公所同意減價收受， 104年底驗收合格後，迄今仍未開放。

台中市議員陳清龍今質疑，這座人行橋何去何從？市府要拆除重建？還是要再花錢補強結構？總不能擺爛都不處理，尤其台中花博落幕後，葫蘆墩公園要恢復正常使用，這座人行橋不能再擺爛下去。

台中市建設局表示，這座橋當時由豐原區公所發包，但發生設計不當、驗收減價收受等問題，區公所與施工廠商正在訴訟；土木技師公會鑑定後，認為結構安全仍需補強，初估要再花3000多萬元。

陳大田說，市府將釐清、追究責任，包括區公所與廠商的訴訟責任，當初設計不當、減價驗收等問題；市府也將籌措經費，補強結構後再開放通行，目前X橋仍不會開放。

豐原X型斜張跨橋完工5年，迄今仍未開放，經土木技師鑑定後，結構安全有問題，市府將...
豐原X型斜張跨橋完工5年，迄今仍未開放，經土木技師鑑定後，結構安全有問題，市府將追究責任，再籌措3000萬元補強後開放。圖／台中市新聞局提供
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豐原X型斜張跨橋完工5年，迄今仍未開放，議員陳清龍質疑是危橋，呼籲市府不要擺爛，...
豐原X型斜張跨橋完工5年，迄今仍未開放，議員陳清龍質疑是危橋，呼籲市府不要擺爛，要拆除要補強趕快決定。圖／陳清龍提供
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豐原X型斜張跨橋完工5年，迄今仍未開放，經土木技師鑑定後，結構安全有問題，市府將...
豐原X型斜張跨橋完工5年，迄今仍未開放，經土木技師鑑定後，結構安全有問題，市府將追究責任，再籌措3000萬元補強後開放。圖／台中市新聞局提供
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