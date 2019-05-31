豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



豐原葫蘆墩公園有座X型斜張跨橋，斥資5000萬元，完工5年仍未開放，經土木技師鑑定，結構安全仍有問題，市府評估要再花3000萬元補強結構。台中市建設局長陳大田說，將籌措預算補強後開放，同步追究相關責任，不排除向廠商求償。

這座X型斜張跨橋位於豐原區五權路、圓環北路口，位於豐原葫蘆墩公園園區，供行人通行，全案曾遭監察院糾正，迄今已完工5年，仍未開放通行。

根據糾正報告，這座跨橋8年前規畫設計，102年10月工程發包後，經過2次大規模結構變更，驗收時發現鋼索尺寸與設計不符，當時的豐原區公所同意減價收受， 104年底驗收合格後，迄今仍未開放。

台中市議員陳清龍今質疑，這座人行橋何去何從？市府要拆除重建？還是要再花錢補強結構？總不能擺爛都不處理，尤其台中花博落幕後，葫蘆墩公園要恢復正常使用，這座人行橋不能再擺爛下去。

台中市建設局表示，這座橋當時由豐原區公所發包，但發生設計不當、驗收減價收受等問題，區公所與施工廠商正在訴訟；土木技師公會鑑定後，認為結構安全仍需補強，初估要再花3000多萬元。